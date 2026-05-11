이미지 크게보기 사진 = MBC ‘소라와 진경’

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‘소라와 진경’ 모델 이소라가 신동엽 언급에 당황한 반응을 보였다.10일 방송된 MBC 예능 ‘소라와 진경’에서는 파리 패션위크에 도전하는 이소라와 홍진경의 일상이 공개됐다.이날 두 사람은 파리 현지 에이전시와의 온라인 영어 면접을 준비하기 위해 홍진경의 평창동 집에서 만났다. 처음 집을 방문한 이소라는 넓은 집 규모와 깔끔한 인테리어에 감탄하며 연신 놀라워했다.홍진경은 딸 라엘 양의 방부터 집 안 뜰, 정원까지 소개에 나섰고, 정성껏 준비한 음식으로 이소라를 대접했다.식사 후 거실을 구경하던 중 이소라는 유재석 사진 액자를 발견하고 놀라움을 감추지 못했다. 이소라가 “저건 왜 저기 있냐”며 궁금해하자 홍진경은 “도라이버 촬영 때 소품이었는데 내가 가져왔다”고 답했다.이어 홍진경은 “재석 오빠 얼굴 보고 있으면 신나니까”고 이유를 밝혔다.이를 지켜보던 이동휘 역시 “저도 집에 재석이 형 사진이 있다”고 공감했고, 이유를 묻자 “살아 계신 것만으로도 힘이 된다”고 재치 있게 답변해 웃음을 자아냈다.그러자 김원훈도 “저도 동엽 선배님 사진을 테이블 위에 둔다고 말했고 신동엽 이름이 나오자 이소라는 잠시 말을 잇지 못하다가 지금 그 얘기가 꼭 필요한 이야기니?”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.또한 이소라와 홍진경은 영어 공부와 연애 이야기도 나왔다. 홍진경이 외국인과 연애한 적이 없다고 밝히자, 이소라는 과거 국제연애 경험이 있다고 털어놔 눈길을 끌었다.한편 신동엽은 이소라와 지난 1955년부터 2001년까지 열애를 한 후 결별했다. 이후 2023년 이소라가 진행을 맡은 웹 예능, 이듬해 쿠팡플레이 'SNL 코리아'에 동반 출연해 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr