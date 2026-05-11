이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 가수 토니안과 윤민수가 어머니들의 황혼 소개팅을 위해 적극 지원에 나섰다.10일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 토니안 엄마와 윤민수 엄마의 2대2 소개팅 현장이 공개됐다. 소개팅 주선은 김준호가 맡았고, 두 어머니는 설레는 마음으로 새로운 만남에 나섰다.이날 김준호는 토니안 엄마에게 과거 썸 상대였던 배우 임현식을 언급하며 “양다리는 안 된다”고 농담했고, 토니안 엄마는 “이제는 친구지”라고 선을 그어 웃음을 자아냈다.잠시 후 첫 번째 소개팅 상대로 배우 임병기가 등장했고, 이어 제주도에서 올라온 시니어 모델 겸 사업가 이복영이 모습을 드러냈다. 훈훈한 비주얼의 두 남성에 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌고, 서장훈은 “두 분 다 너무 멋있으시다”며 놀라워했다.본격적인 자기소개가 시작되자 아들들의 어머니 자랑 경쟁도 이어졌다. 먼저 토니안은 “어머니가 평창에서 식당을 운영하시는데 규모가 1000평 정도 된다. 직접 다 지으셨다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 윤민수 역시 “제 성대를 어머니께 물려받았다. 노래도 정말 잘하시고 유머 감각도 뛰어나셔서 분위기를 잘 띄우신다”고 어머니를 치켜세웠다.소개팅이 진행되는 동안 두 어머니는 자연스럽게 호감을 표현했다. 김준호가 “마음에 드는 상대를 선택해 음료를 주문해달라”고 하자 두 사람 모두 차를 택했고, 왼쪽 자리에 앉은 상대에게 관심을 드러내 패널들의 기대감을 높였다.대화가 이어지며 서로의 사연도 공개됐다. 윤민수 엄마는 남편과 사별했다고 밝혔고, 이복영은 “아내가 원해 제주도로 내려갔는데, 3년 전 사별하게 됐다”고 털어놨다. 임병기는 이혼 후 30년째 혼자 지내고 있다고 고백했다.토니안 엄마는 “나도 혼자된 지 오래됐다. 우리나라 이혼 선두주자 아니겠냐”고 유쾌하게 말해 웃음을 안겼고, 윤민수 엄마는 직접 새우를 손질해 소개팅남 접시에 올려주는 등 적극적인 모습으로 눈길을 끌었다.특히 이복영이 윤민수 엄마에게 “가끔 영화 보고 술 한잔하는 동생처럼 지내자”고 말하자, 윤민수 엄마는 “동생은 안 된다”고 답해 묘한 분위기를 형성했다.결국 최종 선택에서 윤민수 엄마와 이복영은 서로를 택하며 커플로 이어졌다. 이복영은 “김경자, 인생의 새로운 장을 함께”라는 문구를 남겼고, 이를 본 윤민수 엄마는 환한 미소를 보이며 감격스러워해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr