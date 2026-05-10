사진 =엄현경 인스타그램

사진 =엄현경 인스타그램

배우 엄현경이 출산해도 상큼한 비주얼을 자랑해 눈길을 글고 있다.최근 엄현경은 자신의 인스타그램에 "기쁜 우리 좋은 날💛 조은애🐰"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 엄현경은 브라운 자켓을 입고 이너로 노란 니트와 청바지를 입은 채 스쿠터 옆에 서 있다. 키 168cm에 몸무게 51kg답게 여리여리한 모습을 하고 있다.다른 사진에서 엄현경은 아이보리 자켓과 이너에는 핑크색 니트를 입고 있으며 청바지를 입어 상큼한 복장을 하고 있다. 자연스럽게 흐르는 중단발 헤어와 앞머리, 과하지 않은 메이크업이 담백한 분위기를 더한다.사진을 본 팬들은 "누나 너무 예쁘고 사랑스러워" "눈이 부실 정도로 기절할 정도로 예뻐요" "진짜 여신이네요" "화이팅하세요" "사진 자주 올려주세요" "드라마 잘 보고 있어요" 등의 반응을 댓글로 남겼다.한편 1986년생으로 40세인 엄현경은 지난 2019년 tvN 드라마 '청일전자 미쓰리'를 통해 5세 연하인 1991년생 차서원과 인연을 맺었고 이후 MBC '두 번째 남편'에서 다시 호흡을 맞추며 연인으로 발전했다. 두 사람은 2023년 10월 득남 소식을 전하며 많은 축하를 받았다. 엄현경은 KBS1 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'에서 조은애 역을 맡아 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr