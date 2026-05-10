사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야의 아찔한 미모가 감탄을 자아낸다.최근 이엘리야는 자신의 인스타그램에 별 다른 멘트 없이 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이엘리야는 화이트 크롭 티를 입고 자연스럽게 몸을 틀어 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있다. 이엘리야는 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 늘어뜨린 채 또렷한 이목구비를 드러내며 부드러운 분위기를 강조한다.이어 이엘리야는 은은한 조명이 비치는 실내 공간에서 카메라를 향해 미소를 지으며 편안한 표정을 이어간다. 이엘리야는 동일한 의상으로 상반신을 가까이 담은 구도에서 밝은 표정과 자연스러운 메이크업으로 청순한 이미지를 더한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "누나 너무 귀여우세요" "너무 예뻐" "연기노래 굿" "항상 꽃길만 걸어요" "아름다워요" 등의 댓글을 달았다. 특히 개그우먼 이세영의 "요정이라고 쓰고 엘리야라고 읽으면 되나요"라는 댓글도 눈길을 끈다.앞서 이엘리야는 MBC 예능 '전지적 참견시점'에 출연해 아이돌 제안을 많이 받았고 SM, 빅히트에서도 명함을 받았다고 방시혁 대표와 직접 미팅도 진행했다고 밝혀 놀라움을 자아낸 바 있다. 결국 아이돌 데뷔를 포기한 이엘리야는 "부모님께서 대학 일단 가라고 했다"며 "한 번 벗어나니까 다시 돌아가기가 쉽지 않더라"고 밝혔다.한편 이엘리야는 1990년생으로 36세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다. 최근 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에서 뛰어난 가창력을 선보였다. 그리고 tvN '세이렌'에서도 강렬한 연기를 선보였다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr