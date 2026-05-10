사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

아이유가 주연인 MBC '21세기 대군부인' 비하인드 컷을 공개하며 고급스러운 미모를 자랑했다.최근 아이유는 자신의 인스타그램에 "8-9화 비하인드를 모아 모아"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 아이유는 질감이 느껴지는 베이지 톤 배경 앞에 서서 또렷한 눈빛으로 카메라를 바라보고 있다. 아이유는 화이트 라인이 더해진 블랙 재킷을 착용해 단정하면서도 클래식한 분위기를 드러낸다.이어 아이유는 시선을 아래로 내리며 차분한 표정을 짓고 있으며 붉은 립 컬러가 또렷하게 대비를 이룬다. 또 다른 사진에서 아이유는 손을 턱에 살짝 올리며 생각에 잠긴 듯한 포즈를 취하고 있다. 아이유는 머리를 단정하게 묶고 장식이 더해진 비녀 스타일 헤어로 우아한 무드를 완성한다. 이어 아이유는 작은 옐로 컬러 핸드백을 들고 측면을 바라보며 부드러운 미소를 드러낸다.이를 본 팬들은 "MY QUEEN" "늘 응원합니다" "너무 예쁘네" "까만옷 진짜 넘 예쁨" "해피 엔딩 부탁해" "비녀가 참 잘 어울린단 말이지" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 아이유는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이며 1991년생인 배우 변우석과 함께 로맨스 연기를 펼치는 중이다. '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr