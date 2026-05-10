사진 = 이주연 인스타그램

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사진 = 이주연 인스타그램

사진 = 이주연 인스타그램

애프터스쿨 출신 배우 이주연이 청순한 미모를 자랑해 시선을 끌고 있다.최근 이주연은 자신의 인스타그램에 "🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍"라는 하트 이모지가 담긴 멘트와 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 이주연은 밝은 채광이 들어오는 창가 앞에 서서 프릴 디테일이 들어간 크림색 블라우스와 연청 데님을 매치해 담백한 스타일을 보여주고 있다.손을 주머니에 넣은 채 살짝 기울어진 자세로 카메라를 바라보며 부드러운 표정을 짓고 있다. 이어 이주연은 의자에 앉아 다리를 교차한 채 두 손을 모아 올려놓은 모습이다. 같은 블라우스 위에 얇은 이너와 목걸이가 더해져 차분한 분위기를 완성한다.다른 사진에서 이주연은 책을 펼쳐 들고 한 손으로 얼굴을 받친 채 시선을 올려 카메라를 바라보며 자연스러운 눈빛을 보여준다. 또 다른 컷에서는 벽면의 흑백 건물 일러스트를 배경으로 옆을 바라보며 은은한 미소를 지어 전체적인 분위기를 부드럽게 이어간다.이를 본 팬들은 "단아하고 정말 아름다워요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "정말 너무 역대급으로 아름다워요" "너무 귀여워" 등의 댓글을 달았다.한편 1987년생인 이주연은 39세다. 이주연은 빅뱅 지드래곤(GD)과 다섯 차례나 열애설에 휩싸였지만 이를 공식적으로 인정한 적은 없다. 이주연은 현재 MBC 예능 '전지적 참견시점'에 출연해 활약하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr