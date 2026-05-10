사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 자연스러운 표정과 스타일링으로 일상 속 분위기를 드러냈다.최근 뷔는 자신의 인스타그램에 "Sin cilantro, por favor"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 뷔는 거울 앞에서 휴대폰을 들고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 뷔는 연한 블루 셔츠에 밝은 색 타이를 매치해 단정한 스타일을 보여주며, 자연스럽게 내려온 헤어와 차분한 표정이 어우러져 담백한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 뷔는 아치형 구조의 실내 공간에서 문 앞에 기대 선 모습이다. 뷔는 베이지 톤 셔츠와 팬츠를 매치해 편안한 스타일을 보여주며 몸을 살짝 기울인 자세와 시선이 더해져 부드러운 분위기를 자아냈다.다른 사진에서 뷔는 액자 속 그림이 걸린 공간에서 뒤를 돌아보는 모습이다. 뷔는 베이지 컬러 수트를 착용해 단정한 스타일을 보여주며 그림과 어우러진 장면 속에서 조용한 분위기를 드러냈다.또 다른 사진에서 뷔는 거울을 통해 멤버들과 함께 단체 셀카를 촬영한 모습이다. 뷔는 휴대폰을 들고 중앙에 서 있으며 진, RM, 제이홉, 정국은 각자 브이 포즈를 취하며 함께 밝은 분위기를 만들어냈다.한편 1995년생인 뷔는 SNS 분석 플랫폼 하이퍼오디터가 선정한 '전 세계에서 가장 영향력 있는 틱톡 인플루언서' 1위에 오른 바 있다. 현재 뷔가 속한 BTS는 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 콘서트를 진행 중이다.한편 1995년생인 뷔가 속한 그룹 방탄소년단은 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr