방탄소년단(BTS) 뷔가 자연스러운 표정과 스타일링으로 일상 속 분위기를 드러냈다.
최근 뷔는 자신의 인스타그램에 "Sin cilantro, por favor"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 뷔는 거울 앞에서 휴대폰을 들고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 뷔는 연한 블루 셔츠에 밝은 색 타이를 매치해 단정한 스타일을 보여주며, 자연스럽게 내려온 헤어와 차분한 표정이 어우러져 담백한 분위기를 완성했다. 이어진 사진에서 뷔는 아치형 구조의 실내 공간에서 문 앞에 기대 선 모습이다. 뷔는 베이지 톤 셔츠와 팬츠를 매치해 편안한 스타일을 보여주며 몸을 살짝 기울인 자세와 시선이 더해져 부드러운 분위기를 자아냈다. 다른 사진에서 뷔는 액자 속 그림이 걸린 공간에서 뒤를 돌아보는 모습이다. 뷔는 베이지 컬러 수트를 착용해 단정한 스타일을 보여주며 그림과 어우러진 장면 속에서 조용한 분위기를 드러냈다.
또 다른 사진에서 뷔는 거울을 통해 멤버들과 함께 단체 셀카를 촬영한 모습이다. 뷔는 휴대폰을 들고 중앙에 서 있으며 진, RM, 제이홉, 정국은 각자 브이 포즈를 취하며 함께 밝은 분위기를 만들어냈다. 한편 1995년생인 뷔는 SNS 분석 플랫폼 하이퍼오디터가 선정한 '전 세계에서 가장 영향력 있는 틱톡 인플루언서' 1위에 오른 바 있다. 현재 뷔가 속한 BTS는 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 콘서트를 진행 중이다.
한편 1995년생인 뷔가 속한 그룹 방탄소년단은 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 뷔는 자신의 인스타그램에 "Sin cilantro, por favor"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 뷔는 거울 앞에서 휴대폰을 들고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 뷔는 연한 블루 셔츠에 밝은 색 타이를 매치해 단정한 스타일을 보여주며, 자연스럽게 내려온 헤어와 차분한 표정이 어우러져 담백한 분위기를 완성했다. 이어진 사진에서 뷔는 아치형 구조의 실내 공간에서 문 앞에 기대 선 모습이다. 뷔는 베이지 톤 셔츠와 팬츠를 매치해 편안한 스타일을 보여주며 몸을 살짝 기울인 자세와 시선이 더해져 부드러운 분위기를 자아냈다. 다른 사진에서 뷔는 액자 속 그림이 걸린 공간에서 뒤를 돌아보는 모습이다. 뷔는 베이지 컬러 수트를 착용해 단정한 스타일을 보여주며 그림과 어우러진 장면 속에서 조용한 분위기를 드러냈다.
또 다른 사진에서 뷔는 거울을 통해 멤버들과 함께 단체 셀카를 촬영한 모습이다. 뷔는 휴대폰을 들고 중앙에 서 있으며 진, RM, 제이홉, 정국은 각자 브이 포즈를 취하며 함께 밝은 분위기를 만들어냈다. 한편 1995년생인 뷔는 SNS 분석 플랫폼 하이퍼오디터가 선정한 '전 세계에서 가장 영향력 있는 틱톡 인플루언서' 1위에 오른 바 있다. 현재 뷔가 속한 BTS는 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 콘서트를 진행 중이다.
한편 1995년생인 뷔가 속한 그룹 방탄소년단은 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT