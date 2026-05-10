사진 = '촌장 엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

현재 '나는솔로' 31기 순자를 둘러싼 영숙, 옥순, 정희의 태도가 시청자들 사이에서 논란이 되고 있는 가운데 제작진이 술자리 미방분 영상을 공개해 눈길을 끈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '※미방분※ 대체 언제 끝나는 거야~오매불망 경수&영숙의 대화가 끝나기만을 기다리는 순자'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 '나는솔로' 31기 술자리 대화가 공개됐다. 순자는 경수와 영숙이 장시간 대화를 나누는 상황을 목격한 후 질투와 답답함을 토로했다. 순자는 앞서 진행된 다대일 데이트에 대해 "원하는 상대와 대화할 수 있어 만족스러웠다"라고 소감을 밝히며 경수를 향한 신뢰와 애정을 표현했다. 특히 순자는 경수를 쟁취하겠다는 강한 자신감을 내비치며 다른 여성 출연진들과의 경쟁에서 물러서지 않겠다는 의지를 보였다.영숙이 경수를 데려가고 표정이 굳어 있는 순자를 본 옥순은 "좀 웃어라"고 말했다. 이어 옥순은 순자에게 경수의 매력이 뭐냐고 물으며 경수의 비주얼을 언급했다. 이에 영자와 순자는 다른 출연진들과의 대화에서 경수가 가진 매력을 언급했다. 영자는 본인의 감정 상태가 현재 매우 안정적이라고 설명하며 경수를 향한 마음을 간접적으로 드러냈다.현재 '나는솔로' 31기가 방송되고 있는 가운데 31기 영숙, 옥순, 정희가 순자가 들리게 다른 방에서 순자 이야기를 하며 이른바 '투명인간' 취급을 했다는 의혹이 불거져 또 한번 '왕따의혹'에 휩싸였다. MC인 송해나는 "너무 여자 놀이 보기 좋지 않다"고 했으며 데프콘도 "영숙, 정희, 옥순 방송 보면 순자한테 빨리 사과해라"라며 "세 분 실망이다"고 말했다.시청자들의 비난이 폭주하자 정희는 자신의 SNS에 "제 행동이 많이 미성숙했다는 걸 방송을 통해 다시 보면서 깊이 느꼈다"며 "보는 내내 제 자신이 부끄럽고 스스로를 많이 돌아보게 됐다"고 하면서 순자에게 사과했고 현재 잘 지내고 있다고 밝혔다.심지어 SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서 공개한 '이거 맞아요? 언니들 기싸움에 너덜너덜해진 영수♥옥순 (ft.실드 포기 선언)' 영상에 등장한 지난 기수 30기 옥순과 영수 커플 역시 31기 사태에 대해 "쉴드 불가"라고 밝혀 충격을 자아냈다. 특히 30기 옥순은 "저건 진짜 아니다"며 "30기 때는 마음이 편했던 게 저희는 위층 아래층이었다"고 밝혔다.이어 30기 옥순은 "사실 한번 올라가려다가 몇 번 말았던 적이 있다"며 "무슨 얘기도 안 듣고 싶었더라 좋은 얘기든 안 좋은 얘기든 그냥 스트레스받고 싶지 않아서 안 올라간 적이 있었는데 여기는 그게 안 되는 것 같다"고 밝혔다.보통 '미방분'이 공개되는 이유는 이른바 '빌런'으로 낙인 찍힌 출연자들의 미담이나 '악마의 편집'의 오해를 풀기 위한 것으로 시청자들은 인식하고 있다. 하지만 현재 31기 '순자 투명인간 취급' 논란에서의 미방분 내용은 시청자들의 충격을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr