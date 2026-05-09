사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

사진=신봉선 유튜브

개그우먼 신봉선이 11kg 감량 이후 꾸준한 운동 루틴과 수영 취미를 공개했다.8일 유튜브 채널 'ㄴ신봉선ㄱ'에는 '다이어트하기 딱 좋은 날씨구만?! 봉서니 운동 루틴+수영복 소개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 신봉선은 한강을 걸으며 운동 루틴부터 식단, 수영복 쇼핑 철학까지 솔직하게 털어놨다.이날 신봉선은 "요즘 걸어 다닌 지 2주 차 된다. 일주일에 세 번은 10km를 걷는다"고 밝혔다. 집에서 합정까지 직접 걸어왔다는 그는 "늘 루틴대로만 움직이다 보니까 너무 지겨웠다. 스트레스도 풀 겸 걷기 시작했는데, 맨날 걷다 보니 몸이 적응하는 중"이라고 설명했다.광고 촬영을 앞두고 있다는 신봉선은 PT숍으로 향해 본격적인 하체 운동에 돌입했다. 운동을 마친 뒤에는 오이와 닭가슴살 스테이크로 저녁 식사를 해결했다. 신봉선은 "운동 끝나고 밥 먹고 다시 집까지 걸어간다"며 "왕복으로 따지면 8km 넘게 걷는 셈"이라고 이야기했다.신봉선은 자신만의 다이어트 팁도 공개했다. 그는 "지금은 다이어트하기 진짜 좋은 계절"이라며 "새벽배송보다 직접 동네 야채가게를 돌아다니며 사는 걸 추천한다. 운동만 할 때보다 식단까지 같이 하면 훨씬 더 잘 빠지는 느낌이 있다"고 솔직하게 털어놨다.신봉선은 수영 취미에 대한 애정도 숨기지 않았다. 그는 "수영을 시작한 지 벌써 4년 정도 됐다"며 "처음에는 팬티 라인이 너무 부끄러워서 5부 수영복만 입었다"고 회상했다. 이어 "처음엔 검은색 무난한 수영복만 입었는데 어느 순간 삼각 수영복도 입게 됐다"며 "지금은 수영복 개수가 어마무시해졌다"고 웃었다.자신이 즐겨 입는 수영복 브랜드와 스타일도 직접 소개한 신봉선은 "수영장에서 똑같은 수영복 입은 사람을 만나면 괜히 비교되는 기분이 든다"면서 "해외 직구 제품은 나만 입지만, 대부분 하이컷이 심했다. 디자인은 예쁜데 체형이 달라서 실패를 많이 했다"고 털어놨다.그러면서 "아시아 브랜드는 체형을 잘 맞춰줘서 편하다. 적당한 하이컷은 날씬해 보이면서도 안정감이 있다"고 말했다.한편 신봉선은 지난 2022년 11kg 감량 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다. 이후에도 꾸준한 운동과 식단 관리로 요요 없이 몸매를 유지 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr