사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 양상국이 차별 대우에 울컥했다.9일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 코미디언 양상국, 김해준, 나보람이 출연했다.이날 양상국은 부캐 '살필삼촌'으로 등장했지만, "본캐가 완전 핫하긴 한데"라는 의견에 양상국 본체로 출연하기로 결정했다. 곧 붐의 차별대우에 울컥한 그는 "여기 엉망인 애들도 있네"라고 독설을 날려 눈길을 끌었다.'놀토' 출연에 걱정했다는 양상국은 "음악을 잘 안 듣고, 음치, 박치, 몸치"라면서 "여기는 임금해주니까. 최선을 다해서 하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "붐은 말이 너무 많다. 말을 좀 줄여야 한다"고 지적했다.'낭만부부' 김해준, 나보람이 양상국에게 "공개 구혼"을 제안하자, 그는 "니들 뭔데"라며 목소리를 높여 거부했다. 이어 '낭만가족' 세계관을 손절하고, 연예인 양상국 님을 유지했다.게임 중 멤버들이 양상국에게 "감정이 너무 왔다갔다 하시네"라고 말하자, 그는 "방송 나오니까 기분이 왔다 갔다 해야지"라며 대수롭지 않게 답했다.멤버들이 한곳에 모여 음식을 시식하자, 양상국은 홀로 이탈해 돌발 행동을 하며 "이쪽 카메라가 다 놀고 있다. 방송하는 것들아"라며 개인적인 태도를 보였다.또 김해준이 원샷에 잡히자 "니 점 한번 빼야겠다"고 얼굴 평가를 했고, 김해준은 "내점은 내가 알아서 하겠다"고 선을 그었다.1라운드 받아쓰기 곡으로 틴탑 '수파 러브'가 출제됐고, 양상국은 첫 도전에 나섰다. 노래 후 한해는 "화낼 때는 발음이 좋은데"라며 아쉬움을 내비쳤고, 신동엽 또한 "노래할 때는 굉장히 위축되어 있네"라고 평가했다.한편, 양상국은 최근 "여자친구를 집에 데려다준 적이 없다" "국민들이 볼 때는 분리수거 안 할 것 같다" 등 가부장적 발언으로 일부 시청자들의 비판을 받았고, 결국 "불편하게 해드려 너무 죄송합니다"라고 사과했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr