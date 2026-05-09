사진=JTBC '아는형님'

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'아는형님' 배우 사미자가 전원주 때문에 아기 엄마인 사실이 들통뻔한 과거를 털어놨다.9일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 시니어 여배우 트리오 김영옥, 사미자, 남능미가 출연해 연륜이 묻어나는 남다른 경험담을 전했다.이날 김영옥은 세 사람의 관계에 대해 "절친은 아니다. 어릴 때부터 알긴 했다"고 고백하며 "여기 나가서 주책 떨기에 셋이 적합하겠다 싶었던 것 같다"고 함께 섭외된 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다.동아방송 성우 1기로 데뷔한 사미자는 "1963년에 동아방송국 오디션을 봤다. 그때 이미 아기 엄마였는데, 처녀만 뽑았다. 입사 공고에 '미혼자에 한함'이라고 적혀있었다"고 전했다.시미자는 "미혼자만 선발하는 사실을 몰랐지만, 봤어도 모른 척 했을 거"면서 "전원주 때문에 잘릴 뻔했다"고 폭로해 눈길을 끌었다."전원주 얘기만 나오면 지금도 화가 난다. 내가 또 잘리는 게 아닐까 싶어서"라고 분노한 사미자는 "아기 있는 걸 숨겨야 하는데, 엄마가 아기를 데리고 와서 수유하라고 했다"고 회상했다.수유하는 순간 전원주가 대기실에 들어왔고, 바로 나가서 "미자 여기서 아기 젖 먹이고 있다"고 떠들고 다녔다고. 결국 PD 호출을 받았다는 사미자는 "아기를 안고 갔더니, PD가 '아유 참'이라며 난감해하더라. 그리고 '내일 10시 연습 나오라'며 기혼 사실을 눈감아 줬다"고 이야기했다.강호동이 "전원주와는 화해했냐"고 묻자, 사미자는 "화해가 안 됐다"고 솔직하게 밝혔다. 그러면서 "나는 주로 마님 역할, 걔는 주로 도우미 역할이었다. 한 상 차려서 들고 들어오는데, 그게 얼마나 무겁냐. 보면서 웃었더니 NG가 나서 '다시 가져오너라'고 했다"고 말했다.김영옥은 "아주 큰 복수 했네"라며 웃었다. "지금은 둘이 잘 지내냐"는 질문에, 사미자는 "다 늙어가는데 무슨 원수겠냐"면서 절친한 사이라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr