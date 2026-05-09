이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

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SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’ 31기 출연진들의 뒷담화 장면이 방송 이후 후폭풍을 낳은 가운데, 30기 옥순이 일침을 했다.30기 옥순과 영수는 8일 공개된 SBS Plus 유튜브 콘텐츠 ‘선배의 참견’ 영상에 출연해 31기 방송분을 함께 시청하며 이야기를 나눴다.이날 두 사람은 최근 논란이 된 31기 여성 출연자들의 대화 장면도 지켜봤다. 이를 본 30기 옥순은 “진짜 아니야. 저건 진짜 아니야”라고 말했다.이어 그는 “30기 때는 마음이 편했던 게 저희는 위층 아래층이었다”며 “사실 한번 올라가려다가 몇 번 말았던 적이 있다. 무슨 얘기도 안 듣고 싶었더라. 좋은 얘기든 안 좋은 얘기든 그냥 스트레스받고 싶지 않아서 안 올라간 적이 있었다”고 떠올렸다. 그러면서 “여기는 (같은 층에 있으니) 그게 안 되는 것 같다”고 덧붙였다.앞서 지난 6일 방송된 ‘나는 SOLO’에서는 31기 영숙이 경수에게 호감을 드러내며 순자에 대한 속마음을 털어놓는 모습이 공개됐다. 당시 옥순과 정희 역시 대화에 함께했고, 31기 옥순은 “순자가 경수를 묶어놨다”, “솔직히 외적으로 둘이 안 어울린다”, “경수님은 그냥 안전한 선택을 한 것 같다”, “순자님은 헤어질 때 내일 약속을 잡는다. ‘내가 내일 떡국 해줄게’ 이런 식” 등의 발언을 했다.하지만 해당 대화는 옆방에 있던 순자에게 그대로 들렸고, 순자는 이후 “못 들은 척해야 하니까 계속 쌓였다”, “은근히 무시하는 느낌이 든다”고 털어놨다.이를 본 데프콘은 “이건 너무 아니다”며 “옥순, 정희, 영숙 세 사람은 순자에게 꼭 사과해라”라고 말했다. 이어 “댓글은 너무 많이 달지 말아달라”고 당부하기도 했다.방송 직후 해당 장면은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 빠르게 확산됐다. 일부 시청자들은 세 여성 출연자들의 행동이 집단 따돌림처럼 보였다며 비판을 쏟아냈다.논란이 커지자 31기 정희는 유튜브 댓글을 통해 “제 행동이 많이 미성숙했다는 걸 방송을 통해 다시 보면서 깊이 느꼈다. 보는 내내 제 자신이 부끄럽고 스스로를 많이 돌아보게 됐다. 죄송하다”고 밝혔다.그러나 해당 댓글은 이후 삭제됐다. 정희는 “말 한마디 한마디가 조심스러워서 삭제했다. 불편을 드려서 죄송합니다. 더 깊이 생각하고 나중에 정식으로 글을 올리겠다”고 설명했다.또 31기 옥순은 SNS를 비공개로 전환했다. 한편 제작진은 31기 옥순의 해당 발언이 담긴 장면 일부를 삭제한 수정 편집본 영상을 다시 업로드했고, 방송 말미에는 “출연자들을 향한 지나친 비난은 삼가주시길 바랍니다”라는 자막도 내보냈다.한편 방송 이후 31기 옥순의 자기소개 당시 언급한 과거 이력도 화제를 모았다. 31기 옥순은 자기소개를 통해 "과거 유력 대선 후보 캠프에서 대변인 활동을 했다"라고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr