이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 가수 김재중이 친부모에 대한 말하지 못했던 감정을 털어놨다.9일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 김재중이 일본 출신 방송인 타쿠야를 찾아 현실적인 조언을 건네는 모습이 그려졌다.이날 김재중은 타쿠야의 강남 월세 집을 방문했다. 그는 “방송을 보는데 너무 답답하더라. 잔소리라도 해야 할 것 같아서 왔다”고 말했다.집 안에는 유통기한이 지난 음식들과 명품 상자, 고급 술 공병들이 가득했고, 이를 본 김재중은 한숨을 내쉬었다.그러면서 그는 “3년이면 (월세가) 3,600만 원이다. 남양주로 가라. 여기보다 두 배 더 큰 곳에서 살 수 있다”며 현실적인 조언을 이어갔다.이어 “나도 처음 서울 올라왔을 때는 고시원, 하숙집에서 버텼다. 밥 안 먹으면 월세가 9만 원이었다”고 자신의 무명 시절을 떠올렸다.특히 김재중은 타쿠야가 친아버지와 25년 만에 재회했던 방송을 언급하며 자신의 가족사도 처음 고백했다.그는 “군대에 있을 때 친아버지가 면회를 왔더라. 면회 의사를 물었는데 거절했다”고 밝혔다. 이어 “편지도 받았지만 지금은 가지고 있지 않다. 간직하지 않는다”며 “나는 타쿠야처럼 용기 있지 못했다. 누군가를 용서하는 건 정말 어려운 일이다. (타쿠야는) 대단한 것 같다”고 털어놨다.또 타쿠야가 새아버지에게 친부와 만난 사실을 아직 말하지 못했다고 하자, 김재중은 자신의 경험을 꺼냈다. 그는 “나도 예전에 친엄마를 몰래 만나다가 가족들이 다 뒤집어진 적이 있다”며 “가족들은 결국 서로를 걱정하는 거더라”고 말했다.이어 김재중은 “시간 지나고 오해가 풀리면서 가족과 더 단단해졌다”며 “용기 낸 만큼 가족에게 솔직하게 이야기하면 평화도 더 빨리 찾아온다”며 새아빠에게 잘 얘기하면 될 것 같다고 조언을 건넸다.앞서 김재중은 여러 방송을 통해 3세 때 입양된 사실을 밝힌 바 있다. 방송에서 김재중은 "어릴 때 제가 입양됐다. 3세 때. 여덟 자매가 있는 집으로 갔냐. 딸 부잣집에 간 거다. 그런데 저는 처음엔 입양된 사실을 몰랐다. 나중에 데뷔하고 나서 알았다. 알고 나서도 가족들과 입양이라는 단어 자체를 꺼내는 게 불편했다"라고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr1