박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 광고계의 뜨거운 러브콜을 받고 있다./사진=유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 광고계의 뜨거운 러브콜을 받고 있다./사진=유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 광고계의 뜨거운 러브콜을 받고 있다./사진=유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

박지훈이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 광고계의 뜨거운 러브콜을 받고 있다. '왕과 사는 남자'는 1680만 관객을 동원했다고 알려졌다.9일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '조식 뷔페는 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로는 티빙 '취사병 전설이 되다'에 출연하는 배우 박지훈, 윤경호, 이상이가 나와 유재석과 호흡을 맞췄다.유재석은 "지훈이는 휴일에 뭐 하나"라고 질문했다. 이에 박지훈은 "근데 요즘 쉬는 날이 없어서 하루도 못 쉬었다. '취사병 전설이 되다' 홍보도 있고, 안무 연습도 해야 하고, 다른 유튜브 촬영도 있다. 광고도 있다"라고 바쁜 일상을 털어놨다. 이후 유재석이 조심스럽게 광고 개수를 묻자 박지훈은 잠시 고민한 뒤 "7개?"라고 답했고, 이를 들은 유재석과 윤경호, 이상이는 박수로 축하를 건넸다.유재석은 "작품이 뜬 것도 있지만 광고 섭외하는 분들 입장에서는 왕의 이미지가 제품 홍보하기 좋은 거다. 7개를 찍었으니 잠잘 시간이 없겠다. 가족분들도 굉장히 좋아하시겠다"라고 말하며 가족들의 반응을 궁금해했다.박지훈은 "따로 얘기는 안 한 상태다. '핑계고'를 계기로 알게 되실 거다. 저는 '오늘 뭐 해요'라고 따로 얘기를 안 한다"라고 답했다. 이를 들은 유재석 역시 "나도 안 하긴 안 해"라면서도 "그런데 광고 7개 찍은 걸 집에서는 전혀 모르고 있나"라고 놀라워했다. 박지훈이 "아직 남은 거다. 2개만 미리 찍었다"라고 설명했다. 이를 들은 윤경호는 광고가 총 9개라는 사실을 깨닫고 다시 한번 감탄했다. 그러면서는 "진짜 지금이야말로 지갑을 열 때다"라고 너스레를 떨었다.이날 본지는 박지훈이 변우석의 바통을 이어받아 NH농협은행 새 광고 모델로 발탁됐다고 전했다. 2024년 방송된 tvN '선재 업고 튀어'를 통해 신드롬급 인기를 누린 변우석이 약 2년간 모델로 활약한 끝에 새 얼굴로 교체된 셈이다. 변우석은 당시 다수 브랜드의 광고 모델로 잇달아 발탁되며 '100억 몸값'이라는 수식어를 얻었다. 박지훈 역시 이번 인기를 발판 삼아 광고계 블루칩으로 자리매김할 수 있을지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr