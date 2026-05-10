홍진경이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'소라와 진경' 이소라와 홍진경이 파리 패션위크를 앞두고 서로의 스타일을 완전히 뒤바꾸는 파격적인 도전에 나선다./사진제공=MBC

'소라와 진경' 이소라와 홍진경이 파리 패션위크를 앞두고 서로의 스타일을 완전히 뒤바꾸는 파격적인 도전에 나선다.10일(일) 방송되는 MBC '소라와 진경' 3회에서 해외 에이전시와의 긴장감 넘치는 영어 면접 결과가 기대 포인트로 떠오른 가운데, 이소라와 홍진경이 파리 현지 스타일로 변신해 보고자 대형 편집숍을 방문한다.초반부터 극명한 취향 차이가 웃음을 유발한다. 트위드 재킷을 즐기고 컬러풀을 지향하는 이소라와 달리, 홍진경은 블랙 목폴라와 무채색 패션을 추구하는 소나무 취향의 소유자. 이에 서로의 취향이 반영된 옷을 골라주는 '스타일 체인지'에 도전해본다.홍진경이 픽한 '다크 그레이 스트리트 패션'으로 갈아입은 이소라는 "저는 지금 빅뱅이에요!"라고 외쳐 현장을 초토화한다. 이소라가 고른 나풀거리고 반짝이는 아이템을 입어보던 '48세 돌싱' 홍진경도 '멘붕'에 빠진다. 급기야 "언니 나 데리고 예능 하려는 거지?"라며 강한 의심을 내비친다. 두 레전드 모델의 패션 동상이몽, 그리고 새로운 스타일 변신은 눈이 즐거운 다채로운 볼거리를 선사할 전망이다.스튜디오에선 '패알못' 김원훈의 의상 긴급 점검도 이어진다. 연예계 대표 '패잘알' 이소라, 홍진경, 이동휘가 옷깃도 신경 써야 하는 디테일한 스타일링 팁을 전수하는 것. 김원훈을 패셔니스타로 탈바꿈시키기 위한 이들의 노력이 어떤 결말로 이어질지 호기심을 자극한다.패션 추구미가 완전히 다른 이소라와 홍진경의 스타일 대결, 그리고 김원훈의 패션 피플 도전기는 10일 일요일 밤 9시 10분 '소라와 진경' 3회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr