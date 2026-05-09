아이유가 대군 변우석을 지키기 위해 세상과의 전면전을 선포한다./사진제공=MBC

아이유가 대군 변우석을 지키기 위해 세상과의 전면전을 선포한다./사진제공=MBC

아이유가 대군 변우석을 지키기 위해 세상과의 전면전을 선포한다. '21세기 대군부인'은 지난달 10일 7.8%의 시청률로 출발했으며, 지난 8일 방송된 최신 회차에서는 11.7%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.오늘(9일) 방송될 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 10회에서는 성희주(아이유 분)가 이안대군(변우석 분)에 이어 국무총리 민정우(노상현 분)를 비롯한 종친들에게 이혼을 밀어붙이며 궁궐을 발칵 뒤집어놓는다.앞서 성희주와 이안대군(변우석 분)은 두 사람이 쓴 결혼 계약서가 유출되면서 온갖 논란의 중심에 섰다. 이안대군이 캐슬그룹과 결탁해 왕위를 노린다는 루머부터 혼례식 당일 벌어진 독살 시도가 자작극이라는 가설까지 선을 넘는 루머가 이어지며 이안대군의 입지는 더욱 위태로워지고 있다.성희주는 이안대군에게 쏠린 모든 화살을 자신에게 돌리기 위해 이안대군을 비롯해 내각과 종친들에게도 이혼을 요구하며 세상과 맞서 싸울 예정이다. 아직 성희주의 이혼 선언에 대한 이안대군의 답변이 오지 않은 상황이지만 기세를 몰아 원하는 목표를 성취해내려는 성희주의 독단 행보가 과연 어떤 결과를 초래할지 호기심이 커진다.성희주의 독단 행보를 지켜보는 이안대군과 민정우의 반응에도 관심이 쏠린다. 이안대군은 그동안 세상의 비난으로부터 성희주를 지켜주기 위해 갖은 노력을 기울였을 뿐만 아니라 성희주를 향한 진심을 여러 차례 고백하기도 했던바, 성희주의 이혼 요청에 대한 이안대군의 답변이 주목된다.이와 함께 민정우도 모든 화살을 뒤집어쓰려는 성희주의 행동을 막기 위해 자신이 가진 권력을 총동원하기 시작한다. 한때 가장 믿음직한 선후배 관계였지만 이제는 각기 다른 뜻을 품은 만큼 피할 수 없는 대립을 예고하고 있다. 때문에 이안대군을 지키기 위해 민정우를 설득해 이혼을 성취해야만 하는 성희주의 고군분투가 궁금해진다.변우석을 향한 공격에 맞선 아이유의 반격이 펼쳐질 '21세기 대군부인' 10회는 오늘(9일) 밤 9시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr