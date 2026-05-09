모델 겸 방송인 주우재가 자연스러운 일상 속 모습으로 시선을 끌었다. 편안한 표정과 캐주얼한 차림이 어우러지며 꾸미지 않은 분위기가 그대로 전해졌다.
최근 주우재는 자신의 인스타그램에 "강아지들"이라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 주우재는 차량 내부 좌석에 앉아 아이스 음료를 들고 빨대로 마시고 있다. 주우재는 블랙 컬러 상의를 입고 손목에는 시계를 착용해 차분한 스타일을 완성했다. 이어진 사진에서 주우재는 안경을 착용한 채 바닥에 앉아 리트리버 강아지를 가까이에서 쓰다듬고 있다. 주우재는 회색 맨투맨과 반바지, 브라운 워커를 매치해 편안한 외출 차림을 보여주고 있다.
다른 사진에서 주우재는 잔디밭 위에서 강아지와 함께 서서 한 손으로 리드를 잡고 반대 손으로 모자를 들어 올리며 시선을 위로 향하고 있다. 주우재는 같은 차림을 유지하며 활동적인 순간을 담아냈다. 또 다른 사진에서 주우재는 벤치에 앉아 음료를 마시고 있으며 앞에 앉은 강아지는 혀를 내민 채 여유로운 표정을 보이고 있다. 주우재는 선글라스를 착용하고 다리를 뻗은 자세로 편안한 분위기를 이어가고 있다.
이를 본 팬들은 "강아지가 사진도 찍고 인스타피드도 올리네요" "늘 응원합니다" "형 사랑해" "화이팅" "귀여웡" "와 모델이" 등의 댓글을 달았다. 한편 주우재는 1986년생으로 40세다. 또 주우재는 과거 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "대학 때 졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 주우재는 자신의 인스타그램에 "강아지들"이라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 주우재는 차량 내부 좌석에 앉아 아이스 음료를 들고 빨대로 마시고 있다. 주우재는 블랙 컬러 상의를 입고 손목에는 시계를 착용해 차분한 스타일을 완성했다. 이어진 사진에서 주우재는 안경을 착용한 채 바닥에 앉아 리트리버 강아지를 가까이에서 쓰다듬고 있다. 주우재는 회색 맨투맨과 반바지, 브라운 워커를 매치해 편안한 외출 차림을 보여주고 있다.
다른 사진에서 주우재는 잔디밭 위에서 강아지와 함께 서서 한 손으로 리드를 잡고 반대 손으로 모자를 들어 올리며 시선을 위로 향하고 있다. 주우재는 같은 차림을 유지하며 활동적인 순간을 담아냈다. 또 다른 사진에서 주우재는 벤치에 앉아 음료를 마시고 있으며 앞에 앉은 강아지는 혀를 내민 채 여유로운 표정을 보이고 있다. 주우재는 선글라스를 착용하고 다리를 뻗은 자세로 편안한 분위기를 이어가고 있다.
이를 본 팬들은 "강아지가 사진도 찍고 인스타피드도 올리네요" "늘 응원합니다" "형 사랑해" "화이팅" "귀여웡" "와 모델이" 등의 댓글을 달았다. 한편 주우재는 1986년생으로 40세다. 또 주우재는 과거 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "대학 때 졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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