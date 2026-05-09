사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

모델 겸 방송인 주우재가 자연스러운 일상 속 모습으로 시선을 끌었다. 편안한 표정과 캐주얼한 차림이 어우러지며 꾸미지 않은 분위기가 그대로 전해졌다.최근 주우재는 자신의 인스타그램에 "강아지들"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 주우재는 차량 내부 좌석에 앉아 아이스 음료를 들고 빨대로 마시고 있다. 주우재는 블랙 컬러 상의를 입고 손목에는 시계를 착용해 차분한 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 주우재는 안경을 착용한 채 바닥에 앉아 리트리버 강아지를 가까이에서 쓰다듬고 있다. 주우재는 회색 맨투맨과 반바지, 브라운 워커를 매치해 편안한 외출 차림을 보여주고 있다.다른 사진에서 주우재는 잔디밭 위에서 강아지와 함께 서서 한 손으로 리드를 잡고 반대 손으로 모자를 들어 올리며 시선을 위로 향하고 있다. 주우재는 같은 차림을 유지하며 활동적인 순간을 담아냈다.또 다른 사진에서 주우재는 벤치에 앉아 음료를 마시고 있으며 앞에 앉은 강아지는 혀를 내민 채 여유로운 표정을 보이고 있다. 주우재는 선글라스를 착용하고 다리를 뻗은 자세로 편안한 분위기를 이어가고 있다.이를 본 팬들은 "강아지가 사진도 찍고 인스타피드도 올리네요" "늘 응원합니다" "형 사랑해" "화이팅" "귀여웡" "와 모델이" 등의 댓글을 달았다.한편 주우재는 1986년생으로 40세다. 또 주우재는 과거 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "대학 때 졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr