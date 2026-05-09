소녀시대 윤아가 꽃 보다 빛나는 미모를 자랑해 시선을 모은다.
최근 윤아는 자신의 인스타그램에 "인기상 고맙습니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 윤아는 청록색 배경의 백상예술대상 포토월 앞에 서서 커다란 꽃다발을 안고 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 윤아는 군더더기 없는 블랙 튜브톱 드레스를 입고 슬림한 실루엣을 강조했으며 손에 들린 핑크 톤 꽃다발이 전체 분위기에 부드러운 색감을 더한다.
다른 사진에서 윤아는 같은 블랙 드레스를 입은 채 청록색 커튼 앞에서 트로피를 들고 환한 표정을 짓고 있다. 윤아는 한 손으로 얼굴 옆에 포즈를 취하며 자연스럽게 미소를 보이고 있으며 트로피와 함께 잡힌 꽃 장식이 시선을 함께 끈다. 또 다른 사진에서 윤아는 백상예술대상 무대 위에 서서 트로피를 들어 올리며 정면을 향해 서 있다. 윤아는 한 손을 허리에 올리고 균형 잡힌 자세를 유지하며 길게 떨어지는 드레스 라인을 그대로 살리고 있다. 이어진 사진에서 윤아는 포토월 앞에서 한 손을 들어 인사를 건네는 포즈를 취하고 있다. 윤아는 블랙 드레스와 단정한 헤어스타일을 유지한 채 차분한 표정으로 카메라를 바라보고 있다.
이를 본 팬들은 "축하드려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "축하해요 내 여왕님" "비주얼 미쳤다" 등의 댓글을 달았다. 앞서 윤아는 지난 8일 진행된 제62회 '백상예술대상'에서 네이버 인기상을 수상했다. 이때 윤아와 수지가 시상식에서 색상만 다른 같은 드레스를 착용해 화제가 되기도 했다. 수지는 MC로 윤아는 시상자 겸 최우수 연기상 후보로 참석해 자리를 빛냈는데 수지는 핑크색, 윤아는 검정색으로 디자인이 같은 드레스를 입었다. 시청자들은 두 사람은 같은 의상을 다른 분위기로 잘 소화해 둘다 너무 아름답다고 극찬했다. 한편 1990년생 윤아는 36세이며 강남구 청담동에 위치한 건물을 100억원(3.3㎡당 약 7068만원)에 매입한 소식이 알려져 눈길을 끈 바 있다. 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 윤아는 자신의 인스타그램에 "인기상 고맙습니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 윤아는 청록색 배경의 백상예술대상 포토월 앞에 서서 커다란 꽃다발을 안고 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 윤아는 군더더기 없는 블랙 튜브톱 드레스를 입고 슬림한 실루엣을 강조했으며 손에 들린 핑크 톤 꽃다발이 전체 분위기에 부드러운 색감을 더한다.
다른 사진에서 윤아는 같은 블랙 드레스를 입은 채 청록색 커튼 앞에서 트로피를 들고 환한 표정을 짓고 있다. 윤아는 한 손으로 얼굴 옆에 포즈를 취하며 자연스럽게 미소를 보이고 있으며 트로피와 함께 잡힌 꽃 장식이 시선을 함께 끈다. 또 다른 사진에서 윤아는 백상예술대상 무대 위에 서서 트로피를 들어 올리며 정면을 향해 서 있다. 윤아는 한 손을 허리에 올리고 균형 잡힌 자세를 유지하며 길게 떨어지는 드레스 라인을 그대로 살리고 있다. 이어진 사진에서 윤아는 포토월 앞에서 한 손을 들어 인사를 건네는 포즈를 취하고 있다. 윤아는 블랙 드레스와 단정한 헤어스타일을 유지한 채 차분한 표정으로 카메라를 바라보고 있다.
이를 본 팬들은 "축하드려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "축하해요 내 여왕님" "비주얼 미쳤다" 등의 댓글을 달았다. 앞서 윤아는 지난 8일 진행된 제62회 '백상예술대상'에서 네이버 인기상을 수상했다. 이때 윤아와 수지가 시상식에서 색상만 다른 같은 드레스를 착용해 화제가 되기도 했다. 수지는 MC로 윤아는 시상자 겸 최우수 연기상 후보로 참석해 자리를 빛냈는데 수지는 핑크색, 윤아는 검정색으로 디자인이 같은 드레스를 입었다. 시청자들은 두 사람은 같은 의상을 다른 분위기로 잘 소화해 둘다 너무 아름답다고 극찬했다. 한편 1990년생 윤아는 36세이며 강남구 청담동에 위치한 건물을 100억원(3.3㎡당 약 7068만원)에 매입한 소식이 알려져 눈길을 끈 바 있다. 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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