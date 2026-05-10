양세형의 이상형 박소영 아나운서가 '최우수산(山)'에 뜬다./사진제공=MBC

양세형의 이상형 박소영 아나운서가 '최우수산(山)'에 뜬다./사진제공=MBC

양세형의 이상형 박소영 아나운서가 '최우수산(山)'에 뜬다.10일 오후 6시 방송되는 MBC 최우수산 2회에서는 양세형과 핑크빛 기류를 형성했던 박소영 아나운서가 제2회 최우수자 선발전이 펼쳐지는 대둔산에 깜짝 등장해 시청자들의 관심을 끈다. 앞서 양세형의 친동생 양세찬은 SBS 런닝맨에 출연해 지예은과 러브라인을 형성하며 화제를 모았다. 그러나 지예은이 댄서 바타와 연애 중인 사실이 알려지면서 해당 러브라인은 완전히 막을 내렸다.유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형은 등산 난이도 중상급인 대둔산에서 가파른 경사와 수많은 바위, 아찔한 구름다리를 거치며 험난한 산행을 이어가던 중 박소영을 발견하고 놀라움을 감추지 못한다. 특히 양세형은 박소영을 보자마자 얼굴에 화색이 돌더니 곧장 그에게 향하고, 다른 멤버들은 즉석에서 노래하며 BGM을 더해 설레는 핑크빛 분위기를 완성한다.그런가 하면 "세형이 보러 오신 거죠?"라며 박소영을 반긴 허경환이 돌연 "세형이 흔들지 마세요"라고 은밀한 조언을 건네는 상황도 발생해 무슨 일이 벌어진 것일지 궁금증을 자극하고 있다. 더불어 붐은 대둔산의 멋진 풍경과 함께 양세형, 박소영의 기념사진을 촬영해 주며 훈훈함을 배가할 예정이다.또한 대둔산에서는 '이모카세' 김미령 셰프의 코스 요리가 준비되는 가운데 멤버들이 코스 요리에 정신이 팔린 사이 하산한 줄 알았던 박소영이 갑작스럽게 나타나 이목을 집중시킨다. 양세형은 "소영아 안 갔어?"라고 반겨 두 사람의 오붓한 커플 식사가 성사되는 것일지 궁금증이 치솟고 있다.양세형과 박소영 아나운서의 대둔산 로맨스(?)는 10일 저녁 6시에 방송되는 '최우수산(山)'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr