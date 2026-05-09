사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 '남친짤'을 대거 생성했다.최근 변우석은 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 해시태그와 함께 사진을 공개햇다.공개 된 사진 속 변우석은 실내 창가 근처에 앉아 검은색 가방을 품에 안은 채 고개를 살짝 기울이고 눈을 감고 있다. 변우석은 베이지 톤 셔츠를 입고 편안한 표정을 짓고 있으며, 가방 스트랩이 어깨를 따라 자연스럽게 내려오며 차분한 분위기를 더하고 있다.다른 사진에서 변우석은 벽돌로 둘러싸인 낮은 구조물에 앉아 검은색 가방을 메고 카메라를 바라보고 있다. 변우석은 회색 팬츠와 흰색 신발을 매치한 차림으로 주변의 나무와 식물들 사이에서 자연스럽게 어우러진 모습을 보이고 있다.이어진 사진에서 변우석은 같은 공간에서 고개를 아래로 내려 가방을 메고 서 있는 모습이 담겼다. 변우석은 양손을 주머니에 넣은 채 여유 있는 자세를 유지하고 있으며, 배경의 다양한 식물과 함께 안정적인 구도가 이어지고 있다.또 다른 사진에서 변우석은 벽돌 벽 앞에 서서 검은색 가방의 지퍼를 여는 동작을 하고 있다. 변우석은 가방을 들여다보며 자연스럽게 시선을 낮추고 있으며, 단정한 셔츠와 깔끔한 스타일이 돋보인다.이를 본 팬들은 "진짜 매일매일 제 첫사랑이세여" "늘 예쁜사진 고마워" "느좋남의 정석" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "늘 드라마 잘 보고 있어요" 등의 댓글을 달았다.한편 변우석은 1991년생으로 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다. 현재 아이유와 출연한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 시청률 두자릿수를 기록하며 많은 관심을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr