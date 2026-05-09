사진 = 김지민 인스타그램

사진 = 김지민 인스타그램

개그우먼 김지민이 2세를 위해 노력하고 있는 가운데 고요한 일상을 공유해 눈길을 끈다.최근 김지민은 자신의 인스타그램에 "화질ㅋㅋ"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김지민은 한쪽 팔에 턱을 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 김지민은 핑크톤의 짧은 소매 상의를 입고 자연스럽게 내려온 머리카락과 함께 차분한 눈빛을 유지하고 있다.이어진 사진에서 김지민은 손바닥으로 얼굴을 받친 자세로 화면을 바라보고 있다. 김지민은 낮은 조명 속에서도 또렷한 눈매와 부드러운 표정으로 편안한 분위기를 이어가고 있다.이를 본 팬들은 "넘 이쁘다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 이쁘고 사랑스러운 그대" "화질 구려도 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus '이호선의 사이다'에 출연한 김지민은 "한때 일이 너무 많아 남들이 보기엔 행복해 보이는 삶이었지만 번아웃이 온 적 있다"며 "당시 13층 오피스텔에 혼자 살았는데 집에 들어서자마자 밖으로 뛰쳐나왔고 아래를 내려다보다 '사람들이 이렇게 아찔한 생각을 갑자기 하는구나'라는 생각이 들었다"고 고백한 바 있다. 이후 김지민은 절망의 순간 의외의 인물에게 전화를 걸어 도움을 요청했고 해당 인물을 만나 손을 잡고 두 시간 내내 눈물만 흘렸다고 회상했다.또 김지민 김준호 부부는 방송을 통해 시험관 시술을 시도 중이라고 밝힌 바 있다. 김지민은 "그동안 자연 임신을 시도했지만 상담 결과 노산에는 건강한 세포를 채취해 진행하는 시험관 시술이 더 좋다는 이야기를 듣고 결정하게 됐다"고 설명했다.한편 김준호와 김지민은 KBS 공채 개그맨 선후배 사이로 2022년 4월 열애 사실을 공개했으며 9살 나이차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr