사진 = 수현 인스타그램

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사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

배우 수현이 고급스러운 비주얼을 뽐내 눈길을 끈다.최근 수현은 자신의 인스타그램에 "1년만에 다시 온 백상"이라며 "시상자로 와도 감동, 감격 가득해요, 여전히. 멋진 후보분들, 수상자 모두 축하드려요."사진 속 수현은 백상예술대상 포스터가 붙은 벽 옆에 앉아 귀걸이를 손으로 정리하며 옆선을 강조하고 있다. 수현은 머리를 낮게 묶은 헤어와 함께 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스를 입고 차분한 시선을 유지하고 있다. 이어진 사진에서 수현은 카메라를 가까이 두고 미소를 지으며 청록색 백상예술대상 초청장을 손에 들고 있다. 수현은 자연스럽게 빛나는 피부 표현과 또렷한 눈매로 밝은 표정을 드러내고 있다.다른 사진에서 수현은 두 장의 백상예술대상 포스터 사이에 서서 몸을 기울인 자세로 드레스 라인을 길게 드러내고 있다. 수현은 허리 라인을 잡아주는 벨트와 함께 전체 실루엣을 강조하며 시선을 옆으로 두고 있다.또 다른 사진에서 수현은 무대 뒤 구조물이 보이는 공간에서 몸을 살짝 숙인 채 웃으며 자연스러운 움직임을 보여주고 있다. 수현은 발끝까지 이어지는 드레스와 구두를 매치해 전체적인 균형을 완성하고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "아름다운 배우" " 너무 아름다워" "여신" 등의 댓글을 달았다.한편 수현은 1985년생으로 41세이며 지난 2024년 결혼 5년 만에 협의 이혼했다고 밝힌 바 있다. 수현은 한국 배우 최초로 마블영화 '어벤져스: 에이지 오브 울트론'에 출연한 것에 이어 '신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄', '다크타워: 희망의 탑', '이퀄스' 등 다수의 작품에서 존재감을 자랑한 배우다.수현은 JTBC 새 드라마 '신의 구슬'에 출연한다. '신의 구슬'은 30년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 서기 1258년 호국의 성물 관음 보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr