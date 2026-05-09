꽃미남으로 알려진 타쿠야가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

김재중이 타쿠야를 위해 인생 점검에 나선다./사진제공=KBS2

김재중이 타쿠야를 위해 인생 점검에 나선다.9일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 대한민국 대표 글로벌 스타 김재중이 등장해 절친한 동생 타쿠야의 일상을 낱낱이 점검하며 '매운맛' 현실 조언을 건넨다.이날 타쿠야의 집을 방문한 김재중은 집안 곳곳에 놓인 명품 박스와 위스키 공병을 보고 답답한 마음을 감추지 못하고, 강남 거주를 고집하는 타쿠야의 행동에 또 한 번 경악을 금치 못한다. 김재중은 "강남에 사는 이유를 모르겠다. 네 욕심이고 멋있어 보이지 않는다"라며 뼈 때리는 팩트 폭격을 날리는가 하면, 고시원에서 살았던 자신의 과거를 언급하며 타쿠야의 '허세'를 다잡기 위한 진심 어린 조언을 이어간다. 과연 '월드스타' 김재중을 분노하게 만든 타쿠야의 속 터지는 생활 실태는 어떤 모습일지 관심이 쏠린다.이어 두 사람은 김재중이 운영하는 기획사 사무실로 자리를 옮겨 쉽게 꺼내지 못했던 속마음을 나눈다. 타쿠야는 방송을 통해 친아버지를 찾고도, 그 사실을 새아버지에게 차마 털어놓지 못했던 진짜 속내를 처음으로 고백한다. 이에 김재중은 군 복무 시절 자신을 찾아왔던 친아버지와의 일화를 공개하며 "나도 용서할 그릇이 되지 않았다"는 솔직한 심경과 함께 비슷한 가정사를 가진 타쿠야를 향한 진심 어린 조언을 건넨다.김재중은 좀처럼 풀리지 않는 타쿠야의 인생 고민 해결을 위해 '독설 전문가' 박성준 역술가와의 특별한 만남까지 마련한다. 타쿠야의 관상을 보자마자 "초년운이 엉망진창이고 호구상의 느낌이 있다"는 충격적인 진단을 내놓은 역술가는 거침없는 관상풀이를 이어가고, 예상 밖 결과에 타쿠야는 충격에 빠진다. 급기야 "일본으로 가야 하냐"라며 깊은 고민에 빠져 말문을 잇지 못한다는 후문이다.과연 김재중의 초특급 솔루션이 타쿠야에게 변화를 가져올 수 있을지, 9일(토) 밤 9시 20분 방송되는 '살림남'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr