'은밀한 감사'에서 신혜선과 공명 사이에 심상치 않은 변화가 감지된다./사진제공=tvN

'은밀한 감사'에서 신혜선과 공명 사이에 심상치 않은 변화가 감지된다./사진제공=tvN

'은밀한 감사'에서 신혜선과 공명 사이에 심상치 않은 변화가 감지된다. 이 작품은 4회 만에 격정적인 키스신이 공개되며 화제를 모았고, 첫 방송 4.4%로 출발한 이후 4회에서는 최고 시청률 7.9%를 기록했다.tvN 토일드라마 '은밀한 감사’ 측은 9일 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)의 애틋한 분위기를 공개했다. 여기에 폭풍을 몰고 온 새로운 감사 사건까지 포착돼 궁금증을 증폭시킨다.지난 방송에서는 주인아, 노기준에게 결정적인 터닝포인트가 찾아왔다. '주인아 타도’의 카드를 손에 쥐었지만, 기쁨보다 알 수 없는 짜증이 앞섰던 노기준은 마음이 혼란했다. 자신의 감정을 확인하듯 다시 찾은 미술학원에서 노기준은 처음으로 편견 없이 주인아를 바라보며 그림을 그렸다. 그렇게 완성된 그림과 마주한 주인아와 노기준. "예쁘네"라는 말끝에 이어진 뜨거운 키스 엔딩은 시청자들의 심박수를 단숨에 끌어 올렸다.관계의 새 국면이 기대되는 가운데 공개된 주인아, 노기준의 역전된 분위기가 설렘을 한층 끌어올린다. 취기에 잠든 노기준을 조심스레 어루만지는 손길은 주인아의 마음속에 무언가 싹트고 있음을 짐작게 한다. 노기준의 따뜻한 눈빛도 가슴을 두근거리게 한다. '독종’ 감사실장이 아닌 한 사람으로서 '주인아’를 마주한 그의 눈빛엔 다정함이 배어 있다. 과연 뜨거운 키스 후폭풍이 관계에 어떤 변화를 일으킬지 궁금해진다.격변과 함께 새로운 '감사’도 돌입한다. 감사 3팀이 일명 '결혼식 난동 사건’의 진상 조사에 나선 것. 억울함을 호소하는 도민우(황희 분) 과장과 상대를 쏘아보는 소윤하(김예원 분) 팀장의 날 선 대비가 심상치 않은 분위기를 자아낸다. 동공 확장된 노기준의 분노도 눈길을 끈다. 감사 대상을 몰아붙이는 노기준을 진정시키려는 차성태(장인섭 분) 과장의 고군분투 역시 흥미롭다. '결혼식 난동 사건’에서는 어떤 진실 공방이 펼쳐질지 이목이 쏠린다.'은밀한 감사’ 제작진은 "9일 방송되는 5회에서는 주인아의 아픈 과거가 드러나며 노기준과 마음의 거리가 한층 가까워진다"라고 전했다. 이어 "감사 3팀에도 새로운 사건이 접수된다. 예상치 못한 '키스 논쟁’까지 불러일으킬 사건의 진상이 흥미롭게 펼쳐질 것"이라면서 "특별 출연하는 김예원, 황희의 활약도 기대해 달라"고 덧붙이며 기대 심리를 자극했다.'은밀한 감사' 5회는 9일(토) 밤 9시 10분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr