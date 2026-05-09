모든 장르를 총망라한 유재석 감독 표 숏폼 드라마가 오늘(9일) 베일을 벗는다./사진제공=MBC

모든 장르를 총망라한 유재석 감독 표 숏폼 드라마가 오늘(9일) 베일을 벗는다./사진제공=MBC

모든 장르를 총망라한 유재석 감독 표 숏폼 드라마가 오늘(9일) 베일을 벗는다./사진제공=MBC

모든 장르를 총망라한 유재석 감독 표 숏폼 드라마가 오늘(9일) 베일을 벗는다.9일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 감독, 하하 작가, 주우재 조감독이 합심해 만든 숏폼 드라마 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다(약칭 '동훔내여다뺏')'의 제작기가 담긴다.'동훔내여다뺏'은 아무것도 잃고 싶지 않은 남자와 모든 것을 빼앗긴 남자가 한 여자를 두고 싸우는 예측불허 드라마다. 남자 주인공에는 '믿고 보는 배우' 김석훈과 김성균이 캐스팅됐다. 허경환이 여자 주인공 허인옥 역을 맡아 여장을 감행한다. 정준하는 여러 가지 역을 맡아 감초 조연으로 극 곳곳에서 활약할 예정이다. 여기에 'OST 여왕' 백지영이 참여해 기대를 높이고 있다.처음 공개된 '동훔내여다뺏' 스틸컷에는 로맨스, 복수 액션, 메디컬, 치정 멜로까지 모든 장르를 아우르는 스토리가 담겨 있어 흥미를 높인다. 배우들의 미친 열연에 유재석 감독과 하하 작가는 흐뭇한 미소를 짓고 있다. 또 조감독 주우재는 유 감독을 보좌하느라 몸이 열개라도 부족한 모습이다.김석훈과 김성균은 여주인공 허경환을 사이에 두고 삼각 치정 멜로를 선보일 예정이다. 두 사람은 치명적인 여인으로 변신한 허경환을 상대로 멜로 연기를 해야 하는 '배우 인생 최대 난관'에 봉착해, 과연 이 위기를 뚫고 어떤 인생 연기를 펼쳤을지 관심이 집중된다.'1인 N역' 정준하는 김성균을 품에 끌어안은 '아들 바보' 엄마로 분해 파격적인 모자 연기를 펼친 데 이어, 장면마다 동에 번쩍 서에 번쩍 등장하는 다채로운 캐릭터들로 신스틸러 활약을 펼친다. 유 감독의 드라마 세계관을 넓히는 데 혁혁한 공을 세워, 과연 어떤 여러 가지 역할로 등장할지 궁금증을 높인다.숏폼 드라마 기대작 '동훔내여다뺏'이 공개될 '놀면 뭐하니?'는 5월 9일 토요일 오후 6시 25분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr