사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

가수 겸 배우 서인국이 더 날렵해진 턱선의 비주얼을 자랑했다.최근 서인국은 자신의 인스타그램에 "디카감성"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 서인국은 브라운 톤의 재킷과 흰 셔츠, 느슨하게 풀린 넥타이를 매치한 채 의자에 앉아 손을 모으고 있다. 실내는 벽돌 질감이 드러난 공간으로 주변에는 촬영 장비와 소품들이 놓여 있어 현장 분위기가 자연스럽게 드러난다.이어진 사진에서 서인국은 카메라를 가까이에서 비추며 옆모습이 강조된 얼굴을 보여주는데, 조명이 피부 결을 부드럽게 살리며 또렷한 이목구비를 부각시킨다. 다른 사진에서는 회색 수트를 입은 채 벽 앞에 기대어 서 있으며 약간 기울어진 구도로 촬영돼 색다른 분위기를 만든다. 또 다른 장면에서는 손에 작은 카메라를 들고 직접 화면을 확인하는 모습이 담겨 있는데 뒤쪽 벽에는 일정표와 프로필 사진이 붙어 있어 촬영 준비 과정의 일부가 자연스럽게 포착된다.이를 본 팬들은 "너무 멋져요" "늘 응원합니다" "잘생겼다" "화이팅" "더욱 사랑에 빠졌다" "점점 잘생겨져요" 등의 반응을 보였다.앞서 서인국은 지난달 공개된 넷플릭스 '월간남친'에서 주인공으로 활약하며 지수와 핑크빛 호흡을 맞췄다. 또 서인국은 지난 3월 멕시코로 시작해 칠레, 브라질 공연으로 구성된 2026 서인국 팬미팅 투어 'TWO SIDES' PHASE 1의 성료했다.한편 서인국은 1987년생으로 39세이며 믿기지 않은 동안 미모에 모두가 놀라움을 자아내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr