사진 = 설현 인스타그램
사진 = 설현 인스타그램
그룹 AOA 출신 배우 설현이 아찔한 각선미를 자랑하며 근황을 전했다.

최근 설현은 자신의 인스타그램에 "봄이닷"이라는 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 설현은 카페 앞 벽돌 계단에 앉아 흰색 모자를 쓰고 네이비 후드티와 검은 치마를 입은 채 손에 휴대전화를 들고 있다. 옆에는 플리마켓 안내판이 세워져 있고 유리창 너머로 차량과 실내 소품이 비친다.
설현, '입간판 여신' 계단 위 '아찔 각선미' 포착…여전한 아우라
다른 사진에서 설현은 거울 앞에 앉아 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있다. 설현은 베이지색 맨투맨과 짧은 데님 하의를 입고 검은 양말과 신발을 착용한 모습이다. 또 다른 사진에서 설현은 뒤로 쓴 모자와 땋은 머리로 카메라를 바라보며 입술을 내민 표정을 짓고 있다.설현은 베이지색 상의에 갈색 레터링이 들어간 옷을 입고 실내 의류 매장처럼 보이는 공간에 서 있다.
설현, '입간판 여신' 계단 위 '아찔 각선미' 포착…여전한 아우라
이어진 사진에서 김설현은 야외에서 선글라스를 머리에 올린 채 베이지색 재킷과 청바지를 입고 고개를 살짝 숙인 포즈를 취하고 있다. 바닥에는 카페 입구를 알리는 문구가 보이고 주변에는 차량과 콘이 놓여 있다.

이를 본 팬들은 "눈부신 설현" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "봄의 여신" "진짜 러블리" "진짜 너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.
설현, '입간판 여신' 계단 위 '아찔 각선미' 포착…여전한 아우라
한편 1995년생으로 31세인 설현은 지난 2015년 한 광고를 통해 '입판간 여신'으로 등극한 바 있다. 설현은 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 출연할 예정이다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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