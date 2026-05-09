대한민국 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 일곱 번째 호스트 한가인과 함께한다./사진제공=쿠팡플레이

대한민국 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 일곱 번째 호스트 한가인과 함께한다./사진제공=쿠팡플레이

대한민국 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 일곱 번째 호스트 한가인과 함께한다./사진제공=쿠팡플레이

대한민국 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 9일(토) 저녁 8시, 일곱 번째 호스트 한가인(44)과 함께 새 에피소드를 공개한다. 앞서 그는 2005년 연정훈과 결혼 후 두 자녀를 품에 안았다.쿠팡플레이 'SNL 코리아'는 매회 다양한 게스트와 크루들의 코미디로 관심을 끌고 있는 프로그램이다.시즌 8은 공개 이후 7주 연속 인기작 1위와 비드라마 화제성 1위를 기록하며 순항 중이다. 이번 회차에는 오랜 시간 '청순한 이미지'로 사랑받아온 한가인이 출연해 색다른 모습을 예고한다. 예능을 통해 친근한 매력을 보여온 그는 "반드시 웃기겠다"는 각오로 코미디 무대에 나선 것으로 전해졌다.공개된 스틸에서는 2004년 개봉한 영화 '말죽거리 잔혹사'를 떠올리게 하는 교복 차림부터 차분한 분위기의 모습까지 다양한 스타일을 소화한 한가인의 모습이 담겼다. 여기에 코믹한 연기까지 더해 이전과는 다른 매력을 보여줄 예정이다.시즌 8의 코너 '스마일 클리닉'에는 새로운 인물이 등장해 코디 팀과 간호 팀 사이의 변화를 예고한다. 이수지 실장과의 호흡에도 관심이 모인다. '위켄드 업데이트'에서는 안영미 앵커를 중심으로 인턴과 젠지 기자들의 대화가 이어지며, 'MUSMA 편집샵' 코너 역시 다시 등장해 다양한 상황극을 선보일 예정이다.한가인의 출연으로 관심을 모으고 있는 'SNL 코리아' 시즌 8 7화는 9일(토) 오후 8시 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원과 일반회원 모두 시청할 수 있으며, 현장 방청은 쿠팡플레이 앱 내 '쿠플클럽'을 통해 신청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr