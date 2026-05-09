아이유와 변우석이 결혼 계약서 유출 후폭풍으로부터 서로를 지키고자 고군분투하고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유와 변우석이 결혼 계약서 유출 후폭풍으로부터 서로를 지키고자 고군분투하고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유와 변우석이 결혼 계약서 유출 후폭풍으로부터 서로를 지키고자 고군분투하고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유와 변우석이 결혼 계약서 유출 후폭풍으로부터 서로를 지키고자 고군분투하고 있다.지난 8일(금) 방송된 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 9회 시청률은 수도권 11.9%, 전국 11.7%, 2054 5.1%를 기록, 수도권과 전국 기준 모두 자체 최고 기록을 경신했다. 또한 전국, 수도권, 2054 시청률 모두 금요일 프로그램 전체 1위로 트리플 크라운을 달성했으며 분당 최고 시청률은 13.4%까지 치솟았다.(닐슨코리아 기준)이날 방송에서는 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)이 결혼 계약서 유출 사태로 인해 수세에 몰린 가운데 성희주가 이안대군을 보호하기 위해 이혼을 선언했다.결혼 계약서 유출 이후 성희주와 이안대군을 둘러싼 루머와 세간의 비난은 거세졌고 여론이 악화될 대로 악화되자 총리 민정우(노상현 분)는 이안대군에게 섭정을 중지하라는 무례한 요구를 했다. 대비 윤이랑(공승연 분)과 부원군 윤성원(조재윤 분) 역시 기세를 몰아 눈엣가시 같던 성희주와 이안대군을 밀어내기 위한 총공세를 퍼부었다.대군 부부를 겨냥해 결혼 계약서를 유출한 사람이 다름 아닌 민정우와 윤이랑이라는 게 밝혀지면서 불안감은 배가 됐다. 민정우는 짝사랑 상대인 성희주를 얻기 위해, 윤이랑은 이안대군에게 왕위를 넘기겠다는 선왕의 유지를 감추고자 손을 잡고 움직이고 있었다. 혼례 당일 대군 부부를 노린 독살 시도도 이안대군을 제거하려던 윤이랑의 아버지 윤성원의 짓이라는 것까지 드러나 충격은 극에 달했다.이 사태가 두 사람의 계략임을 모르고 있는 성희주와 이안대군은 계속되는 위협 속에서도 자신보다 상대를 지킬 방법을 먼저 고민했다. 본인의 존재가 서로에게 해가 될까 봐 두려워하면서도 함께 있을 때만큼은 상대를 안심시키고자 아무렇지 않은 척 담담한 얼굴을 하는 성희주와 이안대군의 모습이 애틋함을 더했다.설상가상 결혼 계약서 유출 사태의 여파가 왕실을 넘어 캐슬그룹까지 미치자 성희주의 마음은 더욱 조급해졌다. 이에 성희주는 민정우에게 "내가 좋아해, 그 사람. 아주 많이"라고 이안대군에 대한 진심을 알리며 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려달라고 했다. 하지만 이안대군을 지킬 마음이 없었던 민정우는 "그거 참 유감이네"라는 말로 성희주의 부탁을 외면했다.갈 곳을 잃어버린 성희주는 결국 아버지 성현국(조승연 분)을 찾아가 무릎을 꿇은 채 눈물을 흘리며 간절히 도움을 요청했다. 그러자 성현국은 해결하고 싶은 게 제 자신인지, 이안대군인지 물었고, 성희주는 자신보다 이안대군을 먼저 보호해달라고 요청해 먹먹함을 안겼다.같은 시각 이안대군은 민정우와 윤이랑의 견제로 인해 점점 입지가 좁아진 와중에도 성희주 모르게 고충을 홀로 삭이고 있었다. 때문에 이안대군은 자신의 품에 뛰어드는 성희주를 다정하게 안아주며 "선물이야?"라는 농담으로 분위기를 풀어보려 했다.남편의 품에서 눈물을 삼킨 성희주는 이안대군을 바라보며 "우리 이혼해요"라는 뜻밖의 말을 건넸다. 예상치 못한 이혼 선언에 이안대군도 웃음기를 거뒀고 두 사람 사이에는 적막만이 맴돌았다. 이에 이안대군을 위해 이별을 택한 성희주의 결단이 어떤 결과를 가져올지, 이안대군은 성희주의 이혼 요청에 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr