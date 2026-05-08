문가영이 최우수상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

문가영이 최우수상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

배우 문가영이 파격적인 노출 드레스로 시선을 사로잡은 가운데, 최우수상 트로피를 품에 안았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.고아성('파반느'), 문가영('만약에 우리'), 손예진('어쩔수가없다'), 이혜영('파과'), 한예리('봄밤') 중 영화 부문 여자 최우수상 트로피는 문가영에게 돌아갔다.문가영은 "떠오르는 분들이 너무 많다. 마음껏 질주할 수 있도록 길을 열어준 감독님, 울고 계실 것 같은데 감사하다. 감독님 덕분에 연기한 모든 순간이 외롭지 않았다. 구교환 선배님, 이 상 또한 선배님 거다. 저의 든든한 울타리가 되어 주어서 너무나 감사하다는 말 전하고 싶다"고 말했다.이어 그는 "지금의 저를 있게 해준 모든 인연에게 감사함과 평안함을 빈다. 올해 딱 20주년이 됐다. 앞으로도 더욱 자랑스럽게 성장할 수 있도록 열심히 하겠다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr