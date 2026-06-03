사진=JTBC '히든싱어8'

사진=JTBC '히든싱어8'

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사진=JTBC '히든싱어8'

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'히든싱어8' 배우 안재현이 이승기에게 고마움을 전했다.2일 방송된 JTBC '히든싱어8'에는 데뷔 23년 차 가수 겸 배우 이승기가 시즌 마지막 원조 가수로 출연했다.이날 이승기는 연예인 패널들의 기립박수 속에 등장했다. 그는 "싱어게인에서도 이런 환대는 못 받았다. 여기가 분위기가 훨씬 낫다"고 너스레를 떨며 반가움을 드러냈다.이승기의 절친들도 힘을 보탰다. 드라마 '너희들은 포위됐다'(2014)에서 함께한 동갑내기 안재현은 "이승기가 군 입대를 하면서 '신서유기' 후임자로 나를 추천해줬다"고 미담을 전했다.실제로 이승기는 나영석PD와 후임자를 고민하며 안재현을 추천했다고. 안재현은 "지금의 내가 있는 건 전부 이승기 덕분이다.덕분에 여기까지 살아오고 있다"며 고마움을 드러냈다.반면 FT아일랜드 이홍기는 냉정한 평가를 내놨다. 최근 대만에서 함께 공연했다는 그는 "같이 리허설을 많이 하니까, 저는 모를 수가 없다. 숨소리 하나도 놓치지 않고 들을 수 있다"고 자신감을 드러냈다.그러면서도 "오늘 목소리 100% 컨디션이냐. 조금 걸걸한 느낌이 있다. 오늘 좀 힘들 수도 있겠다"고 걱정했다. 이에 이승기는 "죄송한데 오늘 저 사람 누가 불렀냐"며 티격태격했다.고등학교 선배인 먼데이키즈 이진성은 자신이 직접 헉교 록밴드 싸이퍼의 보컬로 이승기를 발탁했다고 밝히며 "당시 비주얼 그대로 오디션장에 들어왔는데 노래를 못해도 뽑으려고 했다. 그런데 노래까지 너무 잘했다"고 회상했다.전현무가 "거의 음악의 아버지 아니냐"고 묻자 이진성은 "저는 무조건 맞힐 수 있다. 감별사다"라며 자신감을 보였다.이진성은 의외의 사실을 고백해 놀라게 했다. '히든싱어8' 모창 능력자 오디션에 도전했다가 예선에서 탈락했던 것. 전현무는 "여기 앉아 있다는 건 떨어졌다는 이야기"라고 놀렸고, 이진성은 "히든 스테이지 정도는 갈 줄 알았는데 떨어졌다"고 인정해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr