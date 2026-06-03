조수애가 남편과 애정 넘치는 일상을 자랑했다. / 사진=조수애 SNS

조수애가 남편과 애정 넘치는 일상을 자랑했다. / 사진=조수애 SNS

아나운서 출신 조수애가 남편과의 추억이 담긴 사진을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다. 과거 여행과 데이트, 스포츠 경기 관람 등 다양한 순간이 담긴 사진 속 두 사람은 다정한 분위기로 눈길을 끌었다.조수애는 2일 자신의 SNS에 "오빠 아직 30대이던 우리의 그때"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 조수애와 남편이 함께한 다양한 순간들이 담겼다. 두 사람은 야구장을 찾아 나란히 셀카를 찍는가 하면, 여행지와 카페, 해변 등에서 다정한 포즈를 취하며 추억을 남겼다.커플 선글라스를 착용한 채 장난기 넘치는 모습을 보여주기도 한다. 어깨를 맞댄 채 카메라를 응시하며 남다른 케미를 자랑했다.조수애는 남편의 어깨에 기대거나 얼굴을 맞댄 채 사진을 찍는 등 애정 어린 모습으로 훈훈함을 더했다. 결혼 8년째에도 변함없는 두 사람이 언제 어디서나 함께하는 모습은 보는 이들의 미소를 자아냈다.조수애는 2016년 JTBC 아나운서로 입사했으며, 2018년 두산그룹 4세인 박서원 두산매거진 전 대표와 결혼하며 퇴사했다. 두 사람은 슬하에 아들 하나를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr