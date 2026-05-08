배우 박정민이 영화 부문 최우수상을 받았다. /사진='백상예술대상' 영상 캡처.

배우 박정민이 영화 부문 최우수상을 받았다. /사진='백상예술대상' 영상 캡처.

배우 박정민이 영화 부문 최우수상을 받았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.영화 부문 남자 최우수 연기상 후보에는 구교환('만약에 우리'), 박정민('얼굴'), 유해진('왕과 사는 남자'), 이병헌('어쩔수가없다'), 홍경('굿뉴스')이 올랐다.박정민은 "아무것도 준비 된 게 없다. 왜 이런 걸 줬냐"며 "몇년 간 상을 못탔다. 무관의 제왕이라는 별명을 얻기도 했다. 이 상을 줘서 상에 연연하게 될 것 같다. 앞으로 상을 생각하면서 더 열심히 연기하는 배우가 되겠다"고 말했다.이어 그는 "캐스팅 연락이 왔을 때 아들 역할을 주겠다고 했다. 그것만으로는 내 연기력을 뽐낼 수 없을 것 같아 아버지까지 하겠다고 했다. 얼굴이 안 나오는데도 연기해 준 신현빈 배우에게도 감사하다. 동생이랑 크게 싸웠는데 용서를 빈다. 한 번만 용서해줘. 조카 정말 사랑한다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr