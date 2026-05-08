현빈 최우수상에 ♥손예진 호들갑 딱 걸렸다…"와이프·아들 고마워" [62회 백상예술대상]

현빈이 방송 부문 최우수상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

현빈이 방송 부문 최우수상을 받았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.방송 부문 남자 최우수상 후보에는 류승룡(JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'), 박진영(tvN '미지의 서울'), 이준호(tvN '태풍상사'), 지성(MBC '판사 이한영'), 현빈(디즈니+ '메이드 인 코리아')이 올랐다.쟁쟁한 후보 중 트로피의 주인공은 현빈이 차지했다. 현빈이 무대에 오르자 손예진은 핸드폰을 들고 남편의 모습을 찍는 모습이 포착되가도 했다.현빈은 "감독님이 작품 처음 시작할 때 그런 이야기를 했다. 즐기면서 재밌게 촬영했으면 좋겠다고. 백기태라는 인물로 지낸 시간을 생각해보니까 현장은 하루하루 치열했지만, 그 안에서 너무 즐겁고 행복했다. 어딘가가 막히게 되면 머리를 맞대고 해결하려고 했던 순간 순간이 소중했던 것 같다"고 말했다.이어 그는 "와이프 예진 씨, 사랑하는 우리 아들, 촬영하는 동안 너무 서포트를 잘해줘서 고맙다고 이야기하고 싶다. 저희의 이야기는 끝나지 않았다. 올 가을 시즌2도 많은 관심 부탁드린다"고 요청했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr