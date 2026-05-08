김고은, 박지현 주연 '은중과 상연이' 작품상을 받았다. /사진=텐아시아DB

김고은, 박지현 주연 '은중과 상연이' 작품상을 받았다. /사진='백상예술대상' 영상 캡처.

김고은, 박지현 주연 '은중과 상연이' 작품상을 받았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.방송 부문 작품상 후보는 tvN '미지의 서울', JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기', 넷플릭스 '은중과 상연', 디즈니+ '파인: 촌뜨기들', tvN '폭군의 셰프'였다.영광의 트로피는 '은중과 상연'에게 돌아갔다. 조영민 감독은 "너무 큰 상 주셔서 어떤 말을 드려야 할지 모르겠다. 너무 훌륭한 연기 보여준 김고은, 박지현 배우한테 고맙다는 말 전하고 싶다"고 말했다.이어 그는 "특별히 말씀드리고 싶은 분들은 저와 같이 함께한 스태프들이다. 그들과 같이 받는 상이라고 생각한다. 늘 뒤에서 응원해주는 가족들 고맙다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr