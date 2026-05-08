박찬욱 감독이 작품상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

박찬욱 감독이 작품상을 받았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.영화 부문 작품상 후보에는 '3학년 2학기', '굿뉴스', '세계의 주인', '어쩔수가없다', '왕과 사는 남자'가 올랐다.쟁쟁한 후보들을 제치고 작품상을 받은 영화는 '어쩔 수가 없다'였다. 박찬욱 감독은 "결과를 보니까 공정한 심사가 이뤄졌다는 확신이 든다. 염혜란 씨는 동의하지 않겠지만 이해하라"고 너스레를 떨었다.이어 그는 "영광스러운 자리에서 실없는 농담을 하고 있지만, 이 작품이 농담으로 가득한 작품이었다. 화가나거나 슬프거나 그런 일이 있을 때도 농담을 시도하고, 자기 자신을 비하하는 농담을 하는 자세가 필요하다고 생각한다. 그래야 분노와 슬픔의 에너지에서 출구를 찾을 수 있다고 생각한다. 비록 베니스 영화제에서 상도 못 받고, 아카데미 수상도 못한 감독이지만, 영광스러운 백상의 작품상을 받는 제가 하는 말이니까 믿어 달라"며 유머를 잃지 않았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr