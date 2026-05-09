사진=손담비 유튜브, 텐아시아DB

사진=손담비 유튜브

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가수 겸 배우 손담비가 3개월간 이어진 인테리어 공사 이후 이웃들에게 직접 손편지와 떡을 돌리며 진심 어린 사과를 전했다.8일 유튜브 채널 '담비손'에는 '해이는 과연 어린이 대공원에서 첫걸음에 성공했을까요? 해이 외출기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비는 떡 상자를 직접 포장하며 "제가 인테리어 공사를 3개월 동안 해서 사실 소음이 조금 있었다"고 털어놨다. 이어 "아랫집 분들에게 너무 죄송스러웠다. 원래 더 빨리 하려고 했는데 갑자기 드라마 촬영에 들어가게 되면서 정신이 하나도 없었다"고 설명했다.손담비는 유명 떡집에서 따로 주문한 떡을 하나씩 포장하며 손 편지까지 준비했다. 그는 "지금 손 편지를 쓰려고 준비 중"이라며 이웃들에게 직접 사과의 마음을 전하겠다고 밝혔다.특히 손담비의 이런 행동은 최근 배우 기은세가 평창동 자택 공사 과정에서 발생한 소음과 주차 문제로 논란에 휩싸였던 상황과 맞물리며 더욱 화제를 모으고 있다.기은세는 '연예인 특혜' 논란과 이웃 민원이 확산되자 뒤늦게 주민에게 보낸 사과 DM과 직접 청소하는 사진을 공개하며 수습에 나섰다. 반면 손담비는 별다른 민원이 제기되기 전 먼저 이웃들에게 손 편지와 떡을 준비하며 세심한 배려를 보여줬다는 점에서 호평이 이어지고 있다.누리꾼들은 "이런 게 진짜 배려다", "손편지까지 준비한 정성이 보기 좋다", "개념 있는 행동이다" 등의 반응을 보였다.한편, 손담비의 현실 육아 일상도 공개됐다. 손담비는 딸 해이와 함께 어린이대공원을 찾았다. 해이가 신발을 신고 첫걸음을 떼는 모습에 이규혁은 "밖에서 처음 걷는다. 미치겠다"며 웃음을 보였다.손담비는 2022년 스피드스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼했으며, 지난해 딸 해이를 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr