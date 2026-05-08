사진=MBN '전현무계획3'

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'전현무계획3' 홍지윤이 과거 양현석 앞에서 트로트 부른 일화를 공개했다.8일 방송된 MBN '전현무계획3'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 홍지윤-솔지와 경상북도 김천으로 먹트립을 떠났다.이날 홍지윤은 "웬만한 축제는 다 갔다. 특산물 있는 곳은 다녀본 것 같다"며 트롯퀸의 면모를 자랑했다.EXID로 대학교, 군부대 행사를 많이 다닌 솔지는 "하루에 8개 간 적도 있다. 아래 지역으로 간 다음에 위로 찍으며 올라와서, 마지막에 음악방송으로 끝났다"며 살인적인 스케줄을 밝혀 놀라게 했다."서로에게 부러운 점"을 묻자, 홍지윤은 "솔지 언니는 AI처럼 늘 일정하게 노래를 잘한다"고 말했다. 솔지는 "지윤이는 어떤 상황에서도 분위기에 휩쓸리지 않는 강한 멘털"이라고 극찬했다.반대로 "상대보다 내가 더 낫다고 생각하는 점이 뭐냐"고 질문하자, 홍지윤은 "노래할 때 꺾기는 내가 더 낫다"고 전했다.전현무는 "'현역가왕'에서 '내가 왜 웁니까' 보고 주현미 선생님인 줄 알았다"며 즉각 인정했고, 이에 긁힌 솔지는 파워풀한 고음에 자신감을 내비쳤다.솔지와 홍지윤은 아이돌 연습생 출신. 중소 기획사 연습생이었던 홍지윤은 오디션 프로그램 '믹스나인'을 언급하며 "당시 양현석 대표가 참석한 오디션이 있었다. 참가자 중 혼자 트로트를 부르니까 양현석이 굉장히 신기해했다. 원래 트로트하고 싶었는데 (회사가) 안 된다고 했다"고 회상했다.아이돌에서 트로트 가수로 활동 영역을 넓힌 솔지는 "'현역가왕' 섭외가 들어와서 '낯선 장르라 내가 할 수 있을까?' 고민했는데, 가족들이 적극 추천했다. '음악적인 스펙트럼 넓혀보자' 생각이었는데, 나가길 잘한 것 같다"고 밝혔다."어머니의 선견지명"이라고 감탄한 전현무는 "아이돌 시장도 쉽지 않고, 메인 보컬로 주목 받을만한 무대가 없다. '솔지가 트로트도 잘하네 ' 다시 알려진 것"이라고 이야기했다.홍지윤은 "솔지 언니 팬덤이 늘었다. 공연에 가보면 엄마, 딸이 같이 오는 경우가 많은데, 그게 좋더라"며 '두 세대 싹쓸이' 팬덤에 부러움을 드러냈다.한편, TOP3 대화 중 전현무는 "내가 MC 톱3에 든다고 생각한다. 신동엽 유재석 전현무"라며 "'내가 더 잘한다'는 게 아니라, 맡은 프로그램 갯수와 활동을 본 것이다. 김성주 형은 생방송 전 세계 1등"이라고 설명했다. 이에 홍지윤은 '트로트 톱3'로 "송가인 홍진영 홍지윤"을 꼽아 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr