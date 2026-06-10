배우 이봉준이 '참교육'에서 고교 빌런으로 활악했다./사진제공=넷플릭스

배우 이봉준이 '참교육'에서 고교 빌런으로 활악했다./사진제공=넷플릭스

배우 이봉준이 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’을 통해 고교 빌런을 탄생시켰다.이봉준은 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 진원고등학교에 재입학한 가석방 수형자 조규철 역을 맡아 열연했다. 이번 작품에서 이봉준은 이야기의 시작과 끝을 관통하는 핵심 인물이자 빌런으로 활약했다.‘참교육’은 피해저의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품이다. 극 중 조규철로 분한 이봉준은 깊이 반성하는 수형자의 가면을 쓰고 등장, 가증스러운 표정과 싸늘한 본색의 대조를 섬세하게 표현했다. 특히 선생님을 죽이고 교도소에 갔음에도 가석방 후 '학폭 가해' 학생을 조종 후 옥상에서 밀어 죽이는 잔혹한 면모로 눈길을 사로잡았다.이봉준은 지능화된 학교폭력과 마약 유통 범죄를 주도하는 조규철의 잔혹한 면모를 그려냈다. 위기 속에서도 냉정한 모습, 과거의 악행을 비웃듯 폭로하는 광기 어린 눈빛으로 긴장감을 완성했다.나화진(김무열 분) 감독관과 대립하며 소름 돋는 두 얼굴을 오간 이봉준은 이번 작품을 통해 새로운 얼굴의 빌런으로서 신선한 충격을 안겼다.이봉준은 2020년 뮤지컬 ‘지저스’로 데뷔해 뮤지컬 ‘베르테르’, ‘매드해터’, 연극 ‘나쁜자석’ 등 다양한 무대에서 활약했다. 2021년 KBS 2TV ‘오월의 청춘’을 시작으로 tvN ‘환혼’, MBC ‘수사반장 1958’, 채널A ‘마녀’, tvN ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, 티빙 ‘러닝메이트’ 등으로 필모그래피를 채우고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr