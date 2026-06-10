이혜영 / 사진 = 이혜영 SNS

배우 겸 화가 이혜영이 폐암 투병 근황을 전했다.10일 이혜영은 자신의 SNS에 "암 투병을 했던 5년간 제 생활이 궁금하셨죠?"라는 글과 함께 11일 자신의 유튜브 채널에 게재될 영상의 일부를 공개했다. 공개된 영상에서 이혜영은 "아시는 분들도 모르시는 분들도 있겠지만 제가 많이 아팠었다"며 말문을 열었다.그는 수술 흔적이 남아있는 옆구리를 공개하며 "옆구리로 폐를 절제해서 꺼냈다"고 설명했다. 그는 "옆구리에 굉장히 상처가 많다. 시술도 많이 하고 주사도 많이 맞았다. 통증을 일으키는 곳이 바로 이곳"이라고 부연했다.이날 이혜영은 실제 폐 검사 사진에서 발견된 암 조직도 공개했다. 그는 "이곳에서 유착이 되고 계속 아프니까 타고 올라가서 머리까지 아프다"고 고충을 토로했다. 이어 "이제 갑자기 (증상이) 눈으로 오더라. 여자들은 눈이 이렇게 안 예쁘면 속상하다. 저는 눈 때문에 많이 좌절했다"며 "눈이 괜찮아진 다음에 유튜브를 찍어야지 생각했는데 그런 날이 빨리 올 것 같지 않다"고 속상함을 감추지 못했다.특히, 영상 속 이혜영은 이전보다 슬림해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 유착 증상으로 인해 눈 붓기를 호소했던 그는 붓기 하나 없는 얼굴로 카메라 앞에 서 놀라움을 자아냈다.그는 몸 곳곳에 남은 흉터를 보여주며 "주사를 많이 맞으면서 혈관이 약해졌다. 주삿바늘도 안 들어가서 흉터도 많이 남았다. 온몸에 많은 상처와 흉터가 있다. 너무 많이 속상하고 힘들다"는 심경을 전했다. 그러면서도 "그래도 이겨내고 열심히 해보도록 하겠다"며 "저 다시 세상 밖으로 나오려고 한다. 이혜영 유튜브 기대해달라"고 새 출발을 알렸다.한편 이혜영은 2021년 폐암 진단을 받고 절제술을 받은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr