오는 11일 '불꽃야구2' 2화가 공개된다. / 사진제공=스튜디오C1

오는 11일 '불꽃야구2' 2화가 공개된다. / 사진제공=스튜디오C1

'불꽃야구'가 불꽃 파이터즈의 전력을 완성하기 위해 자체 청백전을 개최한다. 한편 서울중앙지법은 지난해 12월 JTBC가 스튜디오C1을 상대로 낸 가처분 신청을 받아들여 '불꽃야구'의 제작·판매·유통 등을 금지한 바 있다.오는 11일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 2화에서는 불꽃 파이터즈 최종 엔트리 합류를 위한 최종 관문인 자체 청백전이 베일을 벗는다. 앞서 진행된 선수단 모집에는 무려 207명의 지원자가 몰리며 '불꽃야구2'의 뜨거운 열기를 입증했다. 김성근 감독은 엄격한 기준을 내세워 심사에 나섰고, 이를 거쳐 총 44명의 지원자가 개별테스트 기회를 얻었다.이번 방송에서는 지원자들의 기량을 확인할 수 있는 자체 청백전이 막을 올린다. 결전을 앞두고 경기장에 들어선 선수들의 얼굴에는 기회를 잡아야 한다는 압박감과 긴장감이 역력하다. 그라운드에 도열한 지원자들은 피할 수 없는 서바이벌을 앞두고 묘한 기류를 내뿜는다.선수들이 하나둘 집결하는 와중, 이들의 시선은 한곳으로 쏠린다. 주인공은 바로 1루수 지원자 이대호. 지난 방송에서 1루수 지원자 중 유일하게 합격 통보를 받은 그는 위풍당당하게 그라운드로 걸어오며 묵직한 존재감을 뽐낸다. 적수가 없는 압도적인 실력자 이대호의 등장에 그라운드는 순식간에 술렁이기 시작한다.한편 김성근 감독에 의해 청팀과 백팀으로 나뉜 선수들은 라인업이 발표되자 크게 놀란다. 특히 외야수 강동우는 뒤바뀐 포지션에 어리둥절한 표정을 지어 웃음을 자아낸다고. 본격적으로 막을 올린 불꽃 파이터즈 입성 배 생존 경쟁에서 어떤 일이 펼쳐질지 관심이 쏠린다.'불꽃야구2' 2화는 11일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr