배우 황인식 / 사진제공=넥서스이엔엠

배우 황인식 / 사진제공=넥서스이엔엠

배우 황인식이 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다.넥서스이엔엠 측은 "매력적인 비주얼과 넘치는 끼, 안정적인 연기력까지, 배우로서 완벽한 면모를 갖춘 신인 황인식과 소중한 인연을 맺게 되어 기쁘다"고 전했다. 이어 "뛰어난 잠재력을 지닌 그가 다양한 작품에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 덧붙였다.이처럼 준비된 신예 황인식이 넥서스이엔엠과의 동행을 시작으로 본격적인 연기 행보를 펼친다. 향후 스크린과 브라운관을 넘나들며 본인만의 독보적인 분위기를 드러낼 그에게 기대가 모인다.한편, 황인식이 전속계약을 체결한 넥서스이엔엠은 수애, 송지효, 정유진, 이호원, 오경화, 박정화, 백동현이 소속되어 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr