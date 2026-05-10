'하트시그널5'에 새로운 메기녀가 입주한다. / 사진제공=채널A
'하트시그널5'에 새로운 메기녀가 입주한다. / 사진제공=채널A
'하트시그널5'에 새로운 여자 입주자가 등장해 또 한 번의 로맨스 지각변동을 예고한다. 한편 '하트시그널5'는 현재 전 회차 0%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.

오는 12일 방송되는 채널A '하트시그널5' 5회에서는 입주자 7인 박우열-김성민-김서원-정준현-김민주-정규리-강유경이 첫 데이트 후 더욱 복잡한 감정에 빠져드는 가운데, 마지막 입주자인 메기녀가 찾아온다.

시그널 하우스 입주 5일 차, 박우열은 앞서 첫 공식 데이트를 함께했던 강유경과 출근길 카풀을 하며 설레는 분위기를 이어간다. 박우열은 "이번 주에 영화 보러 갈까? 뮤지컬도 보고, 우리 해야 할 게 많다"라며 자연스럽게 만남을 제안한다. 하지만 강유경은 닉네임 소금빵이 박우열임을 뒤늦게 알아차려 그의 진심을 의심하던 터라 "내가 너무 색안경을 끼고 있나?"는 속내와 함께 심란한 모습을 감추지 못한다.
'하트시그널5'에 새로운 메기녀가 입주한다. / 사진제공=채널A
'하트시그널5'에 새로운 메기녀가 입주한다. / 사진제공=채널A
복잡미묘한 기류 속, 강유경은 저녁 식사 당번이 되어 음식을 만든다. 그런데 박우열과 정규리만 귀가하지 않자 정준현은 "둘이 데이트인 것 같다"고 추측하고, 강유경의 표정은 급격히 어두워진다. 그러다 박우열과 정규리가 모두 집에 돌아오는데 두 사람의 다정한 모습에 강유경은 결국 눈을 감아버린다. 반면 김서원은 첫 데이트 상대였던 정규리에게 "잘 다녀왔어요? 계속 기다렸는데"라며 적극적으로 다가간다. 또한 정규리와 나란히 소파에 앉아 눈을 맞추면서 달달한 분위기를 풍긴다.

한편 박우열은 강유경의 분위기가 심상치 않자 "오늘 뭐 했어?"라며 말을 건다. 강유경은 "뭐 했냐고? 엄청 걱정했는데?"라고 하더니 자리에서 일어나 자기 방으로 들어간다. 박우열도 "하 어떻게 이렇게 힘들지?"라며 한숨을 내쉬는데, 제대로 불붙은 박우열-정규리-강유경의 팽팽한 삼각관계에 관심이 쏠린다.
'하트시그널5'에 새로운 메기녀가 입주한다. / 사진제공=채널A
'하트시그널5'에 새로운 메기녀가 입주한다. / 사진제공=채널A
그런가 하면 마지막 입주자인 메기녀도 모두의 예상보다 빨리 등장해 놀라움을 안긴다. 입주자 7인이 모여 있는 식당으로 당차게 들어온 새 여자 입주자는 "안녕하세요"라며 밝게 웃고, 박우열은 "진짜 여기는 한 치 앞도 모르겠다"라고 의미심장한 발언을 한다.

'하트시그널5' 5회는 12일 오후 10시에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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