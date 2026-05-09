방송인 지석진 / 사진=텐아시아 DB

TV CHOSUN ‘석삼플레이 시즌1’ 5회에서는 지리산의 정기 아래서 펼쳐진 자비 없는 베팅과 예상치 못한 가족 상봉이 그려지며 웃음 폭탄을 투척할 예정이다. / 사진=TV CHOSUN ‘석삼플레이 시즌1’

방송인 지석진이 이미주에 음반 제작비를 투자하겠다고 선언한다.매주 토요일 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1'은 100만 원으로 10개 도시를 여행하는 리얼리티로 매회 유쾌한 힐링을 선사하며 주말 저녁을 책임지고 있다. 이번 5회에서는 지리산의 정기 아래서 펼쳐진 자비 없는 베팅과 예상치 못한 가족 상봉이 그려지며 웃음 폭탄을 투척할 예정이다.이날 '석삼패밀리'는 전무후무한 판돈이 걸린 역대급 '투호 대전'을 펼친다. 남사예담촌의 고즈넉한 기와 한옥을 만끽하던 멤버들은, 우연히 발견한 투호놀이와 링 던지기 체험 앞에서 숨겨왔던 승부욕에 시동을 건다. 특히 지석진은 막내 이미주를 향해 "성공하면 음반 제작비로 5억 원 투자하겠다"는 상상 초월의 선언을 던져 현장을 경악케 만든다.이에 질세라 전소민 역시 지지 않고 "석진 오빠 성공하면 T사 주식 있는 거 다 드릴게요"라는 폭탄 발언으로 상황을 걷잡을 수 없게 만든다. 여기에 호텔 외식권과 금쪽같은 용돈까지 내건 이상엽, 이미주까지 가세, 서로의 지갑을 노리는 하이에나 같은 눈빛을 번뜩이며 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 단순한 게임으로 시작된 놀이에 파격적인 공약이 더해지며 '자산 전쟁'으로 변모한 가운데, 최후의 미소를 지을 승자는 누가 될지 시청자들의 이목이 집중된다.그런가 하면, 최고령 멤버 지석진에게 청천벽력 같은 소식이 전해진다. 자연 친화적인 지리산의 찻집에서 여유를 즐기던 지석진이 할아버지로 등극하게 된 것. 지석진의 눈을 질끈 감게 만든 손자의 등장으로 현장이 아수라장이 된 와중에 전소민은 이 기회를 놓치지 않고 "할아버지한테 가서 용돈 달라고 해"라며 지석진 지갑 털기에 나서 폭소를 자아낸다. 과연 지석진을 꼼짝 못 하게 만든 손자의 정체는 무엇일지 시청자들의 궁금증이 치솟고 있다.제작진은 "멤버들의 전 재산 상속 선언부터 지리산 손자 상봉까지, 예능 신이 강림한 듯한 역대급 에피소드가 쏟아질 것"이라며 "멤버들의 절박한 투호 투혼과 빈틈없는 티키타카 케미를 기대해 달라"고 전했다.한편, TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1'은 매주 토요일 오후 7시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr