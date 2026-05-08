고현정이 다이어트 오해에 대해 해명했다./사진=텐아시아DB

고현정이 다이어트 오해에 대해 해명했다./사진='걍밍경'

배우 고현정이 다이어트 오해에 대해 해명했다.지난 7일 유튜브 채널 '걍민경'에는 '고현정 길들이기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고현정은 본인의 채널에 대한 조언을 구하기 위해 다비치 멤버 강민경을 만났다.특히 고현정은 건강 문제에 대해 입을 열었다. 그는 "2020년도에 응급으로 정말 큰 수술을 했다. '지켜보자'였다. 십이지장하고 췌장을 연결하는 부위를 봉합했다. 위도 문제가 있고 복합적이다. 이후 2024년에 스트레스를 너무 많이 받은 일들이 몇 가지 있었다. 그러면서 다시 쓰러졌다"고 밝혔다.이어 고현정은 "병원을 가야 하는데 세월이 변해서 응급실에 아무나 못 들어갔다. CPR 환자가 아니면 안 받아주는거다. 돌고 돌다가 참을 수가 없는 상태가 돼서 밤 12시 30분쯤 수술을 받고 살았다"고 털어놨다.수술 후 기운이 많이 없어졌다는 고현정은 음식이 잘 안 들어간다며 "좋아하는 김밥도 두세 알밖에 먹지 못한다. 먹으면 무슨 일이 날까봐 너무 무서워서"라고 밝혔다.그러면서 뼈말라 다이어트에 대해서도 해명했다. 그는 "날씬한 것도 어느 정도여야 좋다. 다이어트를 아주 심하게 한다고 생각하시데 젊었을 때도 안 한 다이어트를 건강이 왔다갔다 하는 순간에 하겠냐. 진짜 아니다. 열심히 병원을 가고 있고 약도 먹고 있다. 빨리 건강해지려고 근력 운동도 시작하려 한다"고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr