그룹 82메이저가 완성도 높은 퍼포먼스로 음악 방송 시청자들의 시선을 사로잡았다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

그룹 82메이저가 완성도 높은 퍼포먼스로 음악 방송 시청자들의 시선을 사로잡았다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

그룹 82메이저가 완성도 높은 퍼포먼스로 음악 방송 시청자들의 시선을 사로잡았다. 앞서 SM엔터테인먼트가 지난해 소속사 그레이트엠엔터테인먼트에 지분 투자를 진행하며 2대 주주에 올랐다는 소식이 전해져 이목을 끌기도 했다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 8일 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 미니 5집 'FEELM'(필름)의 타이틀곡 'Sign'(사인) 무대를 꾸몄다.이날 82메이저는 가죽 재킷과 컷아웃 디테일이 돋보이는 올블랙 의상을 입고 무대에 올랐다. 이들은 '공연형 아이돌'이라는 수식어에 걸맞은 파워풀 춤과 탄탄 라이브 실력을 뽐냈다. 몽환적인 사운드에 맞춰 부드러우면서도 강약 조절이 확실한 춤 선을 선보였으며, 특히 'tiki-taki-tak' 가사에 맞춰 신호를 보내는 듯한 손목시계 춤으로 강한 중독성을 유발했다.멤버들의 완벽한 호흡이 돋보인 단체 군무와 시간차 댄스는 한 편의 누아르 영화 같은 분위기를 자아냈다. 긴장감 넘치는 비트 위를 넘나드는 멤버들의 섬세한 표정 연기와 여유로운 무대 매너는 무대의 몰입도를 정점으로 끌어올렸다.이번 신보 'FEELM'은 멤버 전원이 작사, 작곡, 편곡 등 앨범 전반에 직접 참여해 '자체 제작돌'로서의 역량을 자랑했다. 초동 판매량 12만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 달성한 것은 물론 해외 아이튠즈 차트 1위와 중국 왕이뮤직 상위권 진입 등 글로벌 시장에서도 매서운 상승세를 이어가고 있다.타이틀곡 'Sign'은 절제된 비트 위에 몽환적인 멜로디가 어우러진 곡이다. '너와 나 사이에 통하는 신호'를 중심으로 점차 가까워지는 두 사람의 감정을 아슬아슬하게 그려냈으며, 82메이저의 한층 성숙해진 매력을 느낄 수 있다.82메이저는 앞으로도 다양한 음악 방송과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 팬들을 찾아간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr