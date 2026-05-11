배우 문정희가 전속계약을 종료했다./사지제공=에이스팩토리

배우 문정희(50)와 에이스팩토리의 7년간의 동행이 마무리됐다.7일 에이스팩토리 측은 "2019년부터 함께해 온 배우 문정희와 에이스팩토리는 오랜 시간 논의를 나눈 끝에 전속계약을 종료하고, 서로의 앞날을 응원하기로 의견을 모았다"고 전했다.문정희는 에이스팩토리와 전속계약 이후 영화 ‘승부’, ‘원정빌라’, ‘노량: 죽음의 바다’, ‘리미트’, ‘내가 죽던 날’ 등과 드라마 ‘더 에이트 쇼’, ‘타임즈’, ‘써치’, ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’ 등의 작품에서 흡인력 있는 열연을 펼치며 믿고 보는 배우의 존재감을 각인시켜 왔다.특히 최근 종영한 JTBC 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서는 배우의 품격을 고스란히 담은 우아한 연기로 작품의 완성도를 높였다. 이어 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’에서는 지난한 삶을 지나온 여인의 얼굴을 새롭게 꺼내 보이며 극의 중심에서 활약하고 있다. 문정희는 올해 넷플릭스 시리즈 ‘맨 끝줄 소년’의 공개를 앞두고 있다.한편, 문정희는 2009년 작가 김원범 씨와 결혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr