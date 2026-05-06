이미지 크게보기 사진 = TV조선 '퍼펙트 라이프'

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'퍼펙트 라이프' 현영(50)이 몸무게 58kg에서 54kg로 4kg 감량에 성공했다며 체중 변화를 밝혔다.6일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 MC 현영이 의뢰인으로 등장했다.이날 방송에서 현영은 최근 몸 상태와 일상에 대해 이야기를 꺼냈다. 그는 "믿기지 않겠지만 벌써 50세, 반백살이 됐다"며 "갱년기가 다가와서 그런지 예전보다 살이 쉽게 붙는다"고 현재 상황을 전했다.그러면서 자녀 둘을 키우고 있는 현영은 "작년에 한 달 만에 4kg를 뺀 적이 있다"며 "그런데 아이들 겨울 방학 동안 먹다 보니 옆구리랑 등에 살이 붙었다"고 말했다. 이어 "그때 처음으로 요요가 뭔지 알았다"며 웃음을 보였다.최근에는 다시 체중을 줄이는데 집중하고 있다고. 그는 "예전 몸으로 돌아가려고 계속 관리 중이다"고 덧붙였다.'4kg 감량'에 성공한 현영은 체중 변화 전후 모습도 공개했다. 하얀 반팔 티셔츠에 화이트 하의를 맞춰 입은 현영은 군더더기 없이 정리된 실루엣으로 한 눈에도 슬림해 진 라인을 드러냈다.이를 본 출연진 중 약사 민재원은 "지난 설에는 살이 정리가 안 돼서 울퉁불퉁했는데 지금은 군살이 정리가 된 느낌"이라며 "배가 보인다"고 말했다.살이 빠진 후 변화를 체감한 현영은 "요즘 옷 입으면 여유가 있어서 너무 살 것 같다. 옷 태도 예뻐졌다"고 전했다.또한 현영은 "안 해 본 다이어트가 없다"며 "디톡스도 해보고, 원푸드도 했다"며 "황제 다이어트를 하다가 버터에 고기 먹다가 죽을 뻔했다. 고지혈증 왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr