그룹 투모로우바이투게더가 미국 빌보드 메인 차트에서 2주 연속 이름을 올렸다.
5일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 9일 자)에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 메인 앨범차트 '빌보드 200' 98위에 올랐다. 해당 앨범은 지난주 3위로 진입한 데 이어 2주 연속 순위권을 유지했다.
세부 차트에서도 성과를 이어갔다. '월드 앨범' 차트에서는 2주 연속 1위를 기록했고, '톱 앨범 세일즈' 6위, '아티스트 100' 52위에 이름을 올렸다.
타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 국내 차트에서도 흐름을 이어가고 있다. 멜론과 벅스 주간 차트(4월 27일~5월 3일) '톱 100'에 진입해 3주 연속 차트에 머물렀다.
한편 투모로우바이투게더는 음악방송 활동 종료 이후에도 콘텐츠 출연을 이어가고 있다. 지난 1일 웨이브(Wavve) 'TXT의 육아일기'에 출연했으며, 수빈과 범규는 유튜브 웹 예능 '짠한형 신동엽'에 모습을 드러냈다. 범규는 6일 방송되는 MBC '라디오스타'에 출연한다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
5일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 9일 자)에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 메인 앨범차트 '빌보드 200' 98위에 올랐다. 해당 앨범은 지난주 3위로 진입한 데 이어 2주 연속 순위권을 유지했다.
세부 차트에서도 성과를 이어갔다. '월드 앨범' 차트에서는 2주 연속 1위를 기록했고, '톱 앨범 세일즈' 6위, '아티스트 100' 52위에 이름을 올렸다.
타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 국내 차트에서도 흐름을 이어가고 있다. 멜론과 벅스 주간 차트(4월 27일~5월 3일) '톱 100'에 진입해 3주 연속 차트에 머물렀다.
한편 투모로우바이투게더는 음악방송 활동 종료 이후에도 콘텐츠 출연을 이어가고 있다. 지난 1일 웨이브(Wavve) 'TXT의 육아일기'에 출연했으며, 수빈과 범규는 유튜브 웹 예능 '짠한형 신동엽'에 모습을 드러냈다. 범규는 6일 방송되는 MBC '라디오스타'에 출연한다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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