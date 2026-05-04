'대군부인' 아이유, 변우석 캐릭터 포스터./사진제공=MBC

아이유, 변우석 주연의 ‘21세기 대군부인’이 미국 시장에서 의미 있는 성과를 거두고 있다.첫 방송 이후 시청률, 화제성, OTT 순위 최정상을 굳건히 지키고 있는 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’이 지난 3일 기준 K-드라마 최초로 21일간 미국 디즈니+ TOP10에 진입하며 장기 흥행 흐름을 이어가고 있다.글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘21세기 대군부인’은 지난 4월 12일 미국 디즈니+ TOP10 진입 이후 계속해서 TOP10에 이름을 올리고 있다. 범죄, 수사, SF 등 장르물에 대한 선호도가 높은 미국 시장 환경에서 K-로맨스로 시청자들을 끌어당기는 중이다.미국 시장에서 TOP10 연속 장기 진입은 단순 글로벌 인기를 넘어서는 기념비적인 성과다. 기존 K-드라마의 경우 글로벌 순위에서는 상위권을 기록하더라도 미국 시장에서는 단기 진입에 그치는 경우가 대부분이었다. 이러한 흐름 속 ‘21세기 대군부인’은 미국 시장에서 탄탄한 신뢰와 화제성을 동시에 확보하며 차별화된 성과를 보이고 있다.미국을 포함한 47개국에서도 TOP10에 진입, 영어권은 물론 남미, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에서 고르게 성과를 내는 중이다. 국내에서는 첫 방송 이후 줄곧 수도권, 전국, 2054 시청률 1위를 차지했을 뿐만 아니라 TV-OTT 드라마 화제성과 드라마 출연자 화제성 최상위권을 싹쓸이했다.MBC 관계자는 “글로벌 순위 중에서도 미국 시장에서의 지속적인 성과는 콘텐츠 경쟁력을 판단하는 중요한 지표”라며 “’21세기 대군부인’은 다양한 문화권에서 인기를 얻으며 K-드라마의 새로운 확장 가능성을 보여주고 있다”고 전했다.지난 7, 8회에서는 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)이 혼례식을 올리며 진정한 부부가 된 후 한층 깊어진 로맨스를 그렸다. 달달한 신혼 생활을 한껏 즐기던 것도 잠시, 성희주와 이안대군이 쓴 혼전 계약서가 공개되며 엄청난 파장을 예고한 가운데 앞으로 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr